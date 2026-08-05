استاندار مازندران با تأکید بر لزوم افزایش بار پایه برق از دو به سه هزار مگاوات، خواستار جذب سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،در نشست مدیریت انرژی استان مازندران که با حضور مدیران حوزه‌های برق و گاز در استانداری برگزار شد، راهکار‌های رفع ناترازی انرژی و پیشگیری از حوادث (آتش‌سوزی) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

استاندار مازندران در این نشست با هدف رفع ناترازی برق، بر لزوم افزایش متوسط بار پایه از ۲ هزار مگاوات فعلی به ۳ هزار مگاوات تأکید کرد.

یونسی رستمی با اعلام حمایت از سرمایه‌گذاران در احداث نیروگاه‌های خورشیدی، ظرفیت بالای آببندان‌های استان را فرصتی طلایی برای این حوزه دانست.

ممعاون بهره برداری شرکت برق منطقه مازندران در این نشست گفت : پیمانکار نیروگاه خورشیدی یک و دو دهم مگاواتی برق گلدشت بابل مشخص شد و از امروز عملیات نصب آن آغاز شد.

اصغری ادامه داد زمین سه نیروگاه ۲۵ مگاواتی و ۴۵ مگاواتی لمراسک و خورشید کلا گلوگاه مشخص شد و برای نیروگاه ۳ مگاواتی اومال بابل هم سرمایه گذار اعلام آمادگی کرد.

مدیرکل شرکت توزیع نیروی برق مازندران نیز با اشاره به اینکه نسبت به دو هفته گذشته، خاموشی در استان تا اندازه‌ای مدیریت شد افزود: میانگین خاموشی از چهار روز در هفته به سه روز کاهش یافته است.

حسینی کارنامی ادامه داد: به ازای هر یک درجه افزایش دما در استان؛ ۱۵۰ مگاوات مصرف برق افزایش می‌یابد.

وی از مشترکان خانگی خواست با توجه به هوای گرمی که هفته آینده در استان حاکم می‌شود مصرف برق را مدیریت کنند.

معاون عمرانی استاندار مازندران نیز در این نشست از راه اندازی کمیته‌ی ویژه‌ای به منظور مدیریت مصرف گاز در فصل سرد امسال خبرداد و اعلام کرد: همزمان با مدیریت گاز نیاز است مدیریت برق هم انجام پذیرد.

دادبود با بیان اینکه ذخیره سازی سوخت برای مصارف زمستان در حال انجام است تاکید کرد: با ترمیم خط لوله ۲۸ کیلومتری نکا به نیروگاه، ظرفیت ذخیره سازی سوخت این نیروگاه هم افزایش پیدا می‌کند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران ذخیره سازی سوخت دوم برای ایام زمستان را ضروری دانست و از دیگر مدیران حوزه انرژی استان خواست زمینه برای ذخیره سازی سوخت دوم را در استان تسهیل کنند.

دیوارگر و گزارشی از این جلسه: