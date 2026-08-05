پخش زنده
امروز: -
مدیر امور اجتماعی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان گفت: کالابرگ سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهایی کد ملی آنها صفر تا دو است، فردا ۱۵ مردادماه شارژ میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سجاد اجاقلو با بیان اینکه کالابرگ سرپرستان خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آنها سه تا شش است در ۲۰ مرداد شارژ میشود گفت: کدهای ملی هفت تا ۹ نیز در تاریخ ۲۵ مرداد فعال میشود.
وی همچنین با بیان اینکه در پی انتشار برخی اخبار غیررسمی و شایعات در فضای مجازی پیرامون تغییر در ساختار پرداختها و حذف احتمالی برخی دهکها از چرخه بهرهمندی از طرح کالابرگ، تبیین و شفافسازی موضوع حاضر ضروری است،گفت: تا این لحظه، هیچگونه دستورالعمل جدید، بخشنامه یا ابلاغیه قطعی از سوی مراجع تصمیمگیر در دولت و وزارتخانههای مربوطه در تهران ابلاغ نشده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه هرگونه خبر مبنی بر تغییر در لیست دهکهای مشمول یا حذف بخشی از اقشار بهرهمند را غیررسمی میدانیم، ادامه داد: سیاست کلی دولت در توزیع اعتبارات حمایتی و رفاهی، بر محوریت عدالت اجتماعی و حمایت حداکثری از اقشار آسیبپذیر و دهکهای پایین درآمدی (بهویژه دهکهای اول تا هفتم) استوار است.
مدیر امور اجتماعی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: این اولویتبندی با هدف تقویت معیشت اقشار نیازمند و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهای کمدرآمد اتخاذ شده و تداوم آن در اولویتهای اجرایی قرار دارد.
وی با بیان اینکه هرگونه تغییر در سیاستهای پرداخت، بازنگری در دهکها یا اصلاح در اولویتهای حمایتی، تنها پس از ابلاغ رسمی دستورالعملهای اجرایی و از طریق کانالهای ارتباطی معتبر، به اطلاع عموم مردم قرار خواهد گرفت، گفت: طرح سبد کالا با استقبال گسترده و رضایتبخش شهروندان مواجه شده است؛ چرا که این رویکرد با تمرکز بر تأمین نیازهای اساسی و کاهش هزینههای معیشتی، توانسته است گرهای از مشکلات اقتصادی خانوارهای هدف بگشاید.
اجاقلو اضافه کرد: بازخوردهای مثبت مردم نسبت به کیفیت و تنوع کالاهای عرضه شده در این طرح، گویای اثرگذاری مثبت این اقدام است.