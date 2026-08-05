به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر فیروزآباد گفت: با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در قالب طرح کاروان سلامت، ۴۰۰ نفر از اهالی این شهرستان از خدمات رایگان پزشکی بهره‌مند شدند.

سیدسجاد فالی افزود: معاینه رایگان، حضور پزشکان اطفال، متخصص مغز و اعصاب، عمومی، داخلی، زنان، جراح داخلی، دندانپزشک، مشاور خانواده و همچنین توزیع دارو، سنجش فشار و قندخون از برنامه‌های این طرح بود.

رئیس شعبه جمعیت هلال احمر فیروزآباد گفت: داوطلبان این شعبه به همت سپاه ناحیه، شبکه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و هیات جانثاران حضرت زهرا این شهرستان این طرح را اجرا کردند.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.