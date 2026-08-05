پرویز ساعدی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال بهزیستی کردستان گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه احداث نیروگاه‌های خورشیدی برای مددجویان و افراد دارای معلولیت واجد شرایط در استان کردستان ابلاغ شده و متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و بهره‌مندی از این طرح به واحد‌های اشتغال بهزیستی شهرستان‌ها مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، پرویز ساعدی اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی پایدار برای جامعه هدف بهزیستی، طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی به صورت فردی و تجمیعی در استان آغاز شده است.

وی افزود: در قالب این طرح، تسهیلات قرض‌الحسنه برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی به مددجویان و افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص می‌یابد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به واحد اشتغال اداره بهزیستی شهرستان محل سکونت خود، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مربوطه و دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال بهزیستی کردستان با اشاره به ظرفیت بالای انرژی‌های تجدیدپذیر در ایجاد درآمدی پایدار برای جامعه هدف ادامه داد: اجرای این طرح، علاوه بر کمک به توانمندسازی اقتصادی مددجویان و افراد دارای معلولیت، زمینه تولید برق پاک، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، صرفه‌جویی بلندمدت در هزینه‌ها و کاهش وابستگی به شبکه برق شهری را نیز فراهم می‌کند.

وی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه اشتغال جامعه هدف بهزیستی یادآور شد: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از شرایط دریافت تسهیلات، به واحد اشتغال اداره بهزیستی شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.