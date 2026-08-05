وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاهی که در تعاملات بین‌المللی حضور نداشته باشد، به‌ تدریج از جریان فناوری و دانش روز دنیا عقب خواهد ماند. علم مرز نمی‌شناسد و دانشگاه نیز نمی‌تواند محلی و منزوی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر حسین سیمایی صراف در برنامه «کربلای معلی» شبکه چهار سیما گفت: خداوند را شاکرم که در واپسین فرصت ممکن، توفیق یافتم به کاروان حسینی بپیوندم. همواره این سخن رهبر شهید انقلاب را به یاد دارم که تأکید داشتند مسئولان بیش از دیگران به معنویت نیازمندند.

وی افزود: از مردم بزرگوار عراق نیز به دو دلیل صمیمانه قدردانی می‌کنم؛ نخست، به پاس میزبانی کریمانه و کم‌نظیر از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و دوم، به دلیل حماسه باشکوهی که در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی آفریدند. حضور میلیونی مردم عراق در این مراسم و همراهی آنان در سوگواری برای شهید ایران، جلوه‌ای ماندگار از پیوندهای عمیق دینی، تاریخی و عاطفی میان دو ملت ایران و عراق را به نمایش گذاشت.

وزیر علوم گفت: دانشگاهی که در تعاملات بین‌المللی حضور نداشته باشد، به‌تدریج از جریان فناوری و دانش روز دنیا عقب خواهد ماند. علم مرز نمی‌شناسد و دانشگاه نیز نمی‌تواند محلی و منزوی باشد. از همین رو، دیپلماسی علمی را با دو هدف اصلی دنبال می‌کنیم؛ نخست، مشارکت در جریان‌سازی علمی جهان و دوم، حضور مؤثر در فرآیندهای تصمیم‌سازی بین‌المللی.

وی افزود: هر زمان که از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی فاصله بگیریم، در واقع خود را از فرصت‌های علمی و دانشگاهی محروم کرده‌ایم. یکی از مسئولان یک سازمان مهم بین‌المللی به من گفت که ایران چند سالی از تعامل با این نهاد فاصله گرفته بود، در حالی که کشوری با پیشینه تمدنی چند هزار ساله و میراثی همچون دانشگاه جندی‌شاپور، شایسته حضور در جایگاه‌های اثرگذار علمی جهان است. اگر ما این جایگاه‌ها را خالی بگذاریم، کشورهایی با سابقه بسیار کمتر، جای ایران را خواهند گرفت.