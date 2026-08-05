رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوکان گفت: در حاشیه برپایی موکب اباعبدالله الحسین (ع) در بوکان سیاه‌چادر پخت غذای محلی کلانه و موزه‌ای از صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی منطقه برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوکان گفت: در حاشیه برپایی موکب اباعبدالله الحسین (ع) در بوکان سیاه‌چادر پخت غذای محلی کلانه و موزه‌ای از صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی منطقه برپا شده است.

اسماعیل رحیمی اظهار کرد: در حاشیه برپایی موکب اباعبدالله الحسین (ع) توسط برادران اهل سنت در بوکان، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوکان و ستاد اربعین شهرستان، اقدام به برپایی سیاه‌چادر، پخت غذای محلی کلانه و ایجاد موزه‌ای از صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی منطقه کرده است که این کار که با استقبال گسترده زائران و عزاداران حسینی همراه شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوکان افزود: این برنامه فرهنگی و آیینی، جلوه‌ای از همدلی، همبستگی و ارادت مشترک مردم بوکان به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به نمایش گذاشت و فضای معنوی موکب را با رنگ و بوی فرهنگ بومی منطقه آمیخت.

او ادامه داد: در سیاه‌چادر برپا شده، زائران ضمن آشنایی با سبک زندگی سنتی مردم بوکان، از نزدیک با آداب، رسوم و مهمان‌نوازی مردم بوکان آشنا شدند و پخت و توزیع غذای محلی کلانه نیز یکی از بخش‌های پرمخاطب این برنامه بود که با طعم اصیل و سنتی خود، توجه بسیاری از زائران را جلب کرد و زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های غذایی و فرهنگی این شهرستان فراهم ساخت.

رحیمی گفت: در بخش موزه صنایع‌دستی، آثار هنری و دست‌سازه‌های هنرمندان بوکانی در معرض دید عموم قرار گرفت تا گوشه‌ای از توانمندی‌های فرهنگی و هنری این منطقه به زائران معرفی شود، این حرکت فرهنگی، علاوه بر خدمت‌رسانی به زائران اربعین، نقش مؤثری در معرفی هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی بوکان ایفا کرد.