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مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بیشترین میزان رطوبت ۲۴ ساعت گذشته استان در شادگان با ۹۰ درصد ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری روز چهارشنبه با اشاره به ثبت رطوبت ۹۰ درصدی در شادگان، اظهار کرد: میزان رطوبت در آبادان ۸۷، ماهشهر ۸۵، هندیجان ۷۹، کشاورزی اهواز ۷۴، هویزه ۷۱، رامشیر ۶۲، بستان ۶۱، گتوند ۶۰، شوش ۵۹ و اهواز ۵۵ درصد گزارش شده است.
وی افزود: تا اوایل هفته آینده، جریانات جنوبی و مرطوب به تناوب بویژه در صبحگاه و شامگاه سبب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق درسواحل، مناطق جنوبی، مرکزی و غربی خواهد شد.
اداره کل هواشناسی خوزستان دیروز سه شنبه در اطلاعیه ای نسبت به احتمال رگبارهای پراکنده و نقطه ای، رعد و برق و وزش باد متوسط همراه با تندبادهای لحظه ای در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات شمالی، شمال شرقی و شرقی استان تا اواخر روز جمعه هفته جاری هشدار سطح زرد صادر کرد.