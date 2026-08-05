به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری روز چهارشنبه با اشاره به ثبت رطوبت ۹۰ درصدی در شادگان، اظهار کرد: میزان رطوبت در آبادان ۸۷، ماهشهر ۸۵، هندیجان ۷۹، کشاورزی اهواز ۷۴، هویزه ۷۱، رامشیر ۶۲، بستان ۶۱، گتوند ۶۰، شوش ۵۹ و اهواز ۵۵ درصد گزارش شده است.

وی افزود: تا اوایل هفته آینده، جریانات جنوبی و مرطوب به تناوب بویژه در صبحگاه و شامگاه سبب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق درسواحل، مناطق جنوبی، مرکزی و غربی خواهد شد.

اداره کل هواشناسی خوزستان دیروز سه شنبه در اطلاعیه ای نسبت به احتمال رگبارهای پراکنده و نقطه ای، رعد و برق و وزش باد متوسط همراه با تندبادهای لحظه ای در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات شمالی، شمال شرقی و شرقی استان تا اواخر روز جمعه هفته جاری هشدار سطح زرد صادر کرد.