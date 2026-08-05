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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه از انتقال ۱۰ تن پسماند صنعتی و ویژه یکی از واحدهای صنایع غذایی به مرکز مجاز امحاء خبر داد و تأکید کرد که تمامی مراحل انتقال این محموله از طریق سامانه جامع محیط زیست و تحت نظارت کارشناسان به صورت الکترونیکی رهگیری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا با اعلام این خبر گفت: این عملیات در راستای نظارت بر مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی و ویژه و پس از ثبت درخواست انتقال در سامانه جامع محیط زیست و تأیید نهایی آن انجام و محموله پس از بارگیری و طی مراحل قانونی، به مرکز مجاز امحاء منتقل شد.
وی با اشاره به الزامات قانونی مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه افزود: مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، مسئولیت مدیریت اجرایی این دسته از پسماندها بر عهده تولیدکنندگان است و تمامی مراحل جمع آوری، حمل و انتقال باید در چارچوب ضوابط و مقررات زیست محیطی انجام شود.
فیروزنیا ادامه داد: با استقرار سامانه جامع محیط زیست انسانی، فرآیند ثبت، رهگیری و نظارت بر نقل و انتقال پسماندهای صنعتی و ویژه به صورت الکترونیکی انجام میشود و انتقال این پسماندها تنها پس از بررسی نوع، میزان و دریافت تأییدیه از ادارات حفاظت محیط زیست مبدأ و مقصد امکان پذیر است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه با تأکید بر تداوم نظارت بر نحوه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه، خاطرنشان کرد: اجرای دقیق ضوابط قانونی در این حوزه نقش مؤثری در پیشگیری از آلودگیهای زیست محیطی، حفاظت از منابع طبیعی و تضمین دفع ایمن پسماندها دارد.