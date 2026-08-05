قرارگاه نظارت و بازرسی در استان اصفهان با همکاری اداره صمت، اتاق اصناف، شبکه بهداشت و درمان در سراسر استان از امروز و به صورت ویژه کار خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در حاشیه افتتاح این طرح که به صورت پایلوت در شهرستان فلاورجان آغاز شده است گفت: اولین جلسه و گشت بازرسی استانی در شهرستان فلاورجان آغاز شدو مدیران ارشد و نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌ها و نهاد‌های حوزه کنترل و نظارت و بازرسی بر بازار برای کمک به معیشت و امنیت اقتصادی و غذایی مردم کمک می‌کنند.

حسین ایزدی با اشاره به اینکه در شهرستان فلاورجان بیش از ۱۰۰ نیروی بسیجی و جهادی به کمک آمده‌اند گفت: این قرارگاه به‌صورت موقت و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار تشکیل شده است و جایگزین هیچ یک از نهاد‌های نظارتی نخواهد شد، بلکه با هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، نظارت مؤثرتری بر بازار اعمال می‌کند.

رمضان رحیمی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی نیزبا اشاره به اینکه بیش از ۱۱ هزار واحد صنفی دارای مجوز در شهرستان فلاورجان مشغول به فعالیت هستند و حدود ۲ هزار مجوز واحد صنفی در دست اقدام وجود دارد گفت: بازرسان ادارات تعزیرات، صمت، اتاق اصناف، بهداشت و جهاد کشاورزی برای کمک به معیشت و امنیت اقتصادی و غذایی مردم به صورت ویژه بر بازار کالا و خدمات نظارت می‌کنند.