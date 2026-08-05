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دهمین اجلاس کمیته مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، به کار خود پایان داد و دو طرف بر تعمیق همکاریهای اقتصادی، رفع موانع تجاری و حرکت به سوی تحقق هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری تاکید کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلامآباد، دهمین اجلاس کمیته مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان روز چهارشنبه با برگزاری مراسم اختتامیه در اسلامآباد به کار خود پایان داد و دو طرف بر تعمیق همکاریهای اقتصادی، رفع موانع تجاری و حرکت به سوی تحقق هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری تاکید کردند.
در مراسم پایانی این اجلاس که با حضور سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران، جام کمال خان وزیر تجارت پاکستان و اعضای هیاتهای دو کشور برگزار شد، طرفین بر توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری، اجرای توافقات مشترک و تدوین نقشه راه عملی برای افزایش حجم مبادلات دوجانبه تاکید کردند.
در این نشست، تقویت زیرساختهای مرزی با هدف تسهیل تجارت، توسعه تجارت ترانزیتی، گسترش بازارچههای مرزی و مناطق مشترک اقتصادی، تقویت تجارت تهاتری و تلاش برای حرکت از توافق تجارت ترجیحی به سمت توافق تجارت آزاد، از مهمترین محورهای مورد توافق دو کشور اعلام شد.
دو طرف همچنین بر تعهد دولتهای ایران و پاکستان برای رفع موانع موجود، تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و اجرای تصمیمات اتخاذ شده در چارچوب کمیته مشترک اقتصادی تاکید کردند.
مقامهای دو کشور با اشاره به ظرفیتهای گسترده همکاری میان تهران و اسلامآباد، دستیابی به هدف افزایش حجم تجارت دوجانبه به ۱۰ میلیارد دلار را مستلزم اجرای نقشه راه مشترک، توسعه زیرساختهای حملونقل و مرزی، تسهیل رویههای گمرکی و گسترش همکاریهای سرمایه گذاری دانستند.
در پایان این اجلاس، صورتجلسه نهایی دهمین کمیته مشترک اقتصادی ایران و پاکستان که دربرگیرنده توافقات، تصمیمات و نقشه راه همکاریهای آتی دو کشور است، توسط سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و جام کمال خان وزیر تجارت پاکستان به امضا رسید.
دهمین اجلاس کمیته مشترک اقتصادی ایران و پاکستان طی دو روز در اسلامآباد برگزار شد و انتظار میرود نتایج آن زمینه ساز گسترش همکاریهای اقتصادی، تجاری و صنعتی میان دو کشور و تقویت نقش بخش خصوصی در روابط دوجانبه باشد.