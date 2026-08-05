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مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی از توقیف ۴۵۰ تُن فرآورده خام دامی منجمد در یکی از سردخانه های استان به دلیل انحراف دمای نگهداری از محدوده مجاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مهدی حامی ظهار کرد: کارشناسان اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ادارهکل دامپزشکی در جریان بازدید سرزده از یکی از سردخانههای نگهداری مواد خام دامی، با اندازهگیری دمای عمق محمولههای منجمد، عدم انطباق آن با حدود مجاز نگهداری را احراز کردند.
وی افزود: این موضوع بیانگر نقض زنجیره سرد و مغایرت با ضوابط بهداشتی نگهداری فرآوردههای خام دامی بود و بر همین اساس، حدود ۴۵۰ تُن فرآورده خام دامی منجمد تا تعیین تکلیف نهایی تحت نظارت دامپزشکی توقیف شد.
حامی با اشاره به احتمال تأثیر نوسانات دمایی بر کیفیت و ایمنی فرآوردههای خام دامی، تصریح کرد: بر اساس ضوابط ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور، مقرر شد پس از انجام اقدامات اصلاحی و احراز کفایت دمایی، از محمولههای مذکور نمونهبرداری انجام شود و تنها محمولههایی که نتایج آزمایشگاهی آنها با معیارهای سازمان دامپزشکی کشور مطابقت داشته باشد، با قید مصرف در کوتاهترین زمان ممکن مجوز عرضه دریافت کنند.
وی ادامه داد: سایر محمولههایی که نتایج آزمایشگاهی آنها با ضوابط تعیینشده مطابقت نداشته باشد، برابر مقررات قانونی ضبط و معدومسازی خواهند شد.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی با بیان اینکه این اقدام در صیانت از حقوق مصرفکنندگان و انجام وظایف قانونی سازمان دامپزشکی کشور انجام شده است گفت: عملیات بازرسی، پیگیری اقدامات اصلاحی و بررسی وضعیت مواد خام نگهداریشده بیش از ۱۲ ساعت به طول انجامید.
حامی همچنین از کشف حدود سه تُن فرآورده خام دامی فاسد و تاریخمصرفگذشته در این سردخانه خبر داد و افزود: این فرآوردهها از چرخه مصرف خارج شده و پس از صدور دستور مقام قضائی امحاء خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تخلفات احرازشده، برخورد قانونی با متصدی این واحد مطابق ضوابط و مقررات سازمان دامپزشکی کشور و سایر قوانین مرتبط، بدون هیچگونه اغماض در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی با تأکید بر تداوم نظارتهای بهداشتی بر مراکز نگهداری، تولید و عرضه فرآوردههای خام دامی گفت: رعایت زنجیره سرد یکی از الزامات اساسی حفظ سلامت، کیفیت و ایمنی مواد غذایی با منشأ دامی است و ادارهکل دامپزشکی استان با هرگونه تخلفی که سلامت عمومی را تهدید کند، مطابق قانون برخورد قاطع خواهد کرد.