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به منظور از سرگیری عملیات مرمت و احیای بناهای تاریخی خراسان جنوبی امسال ۳ میلیارد تومان اعتبار ملی تخصیص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی در نشست کمیته راهبردی ثبت جهانی آسبادها و مساجد استان، از ازسرگیری عملیات مرمت و احیای بناهای تاریخی پس از سالها رکود خبر داد و گفت: این روند از سال گذشته در شهرستانهای نهبندان و درمیان آغاز شده و امسال با تخصیص ۳ میلیارد تومان اعتبار ملی ادامه یافته است.
برآبادی با اشاره به تاکید بر سه محور مرمت بناها، آسفالتسازی و آزادسازی حریم آثار، افزود: آزادسازی حریم، بهویژه در نقاط شهری و روستایی نهبندان، درمیان و طبس، زمانبرترین و مهمترین بخش طرح است؛ برنامه زمانبندی کامل اقدامات، شامل مطالعات، تحویل طرح ها و آزادسازی حریم، تا روزهای آینده نهایی و ابلاغ میشود تا پرونده ثبت جهانی در موعد مقرر تکمیل شود.
معاون عمرانی استانداری خراسان جنوبی نیز بر همافزایی دستگاههای اجرایی تأکید و از همکاری بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و شهرداری طبس قدردانی کرد.
فرهادی افزود: بنیاد مسکن با ایجاد ارزش افزوده برای زمینهای مالکان و تسهیل فرآیندهای قانونی، مشارکت مردم را در آزادسازی حریم آثار تسهیل میکند و پروندههای مرتبط خارج از نوبت بررسی خواهد شد.
مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و دبیر انجمنهای میراث فرهنگی کشور نیز بر همافزایی دستگاهها برای رفع موانع ثبت جهانی مجموعه آسبادهای ایران تأکید کرد و گفت: آزادسازی و تملک با همکاری راه و شهرسازی و شهرداریها پیگیری میشود تا پیش از حضور ارزیاب یونسکو موانع برطرف شود.
دهاقین افزود: با رفع موانع، پرونده ثبت جهانی آسبادها در سالهای آینده به یونسکو ارسال خواهد شد و امیدواریم با همراهی مردم و دستگاهها، جشن ثبت این اثر ارزشمند در استان برگزار شود.
شهردار طبس مسینا نیز از اقدامات پنج سال اخیر برای معرفی یکی از آسبادهای تاریخی شهر گفت: احداث میدان و المان اثر در ابعاد واقعی، ایجاد بازارچه صنایعدستی، آمادهسازی معابر و تأمین زیرساختها از جمله این اقدامات است.
دانش مقدم مهمترین چالش را آزادسازی اراضی اطراف محوطه تاریخی دانست و افزود: با تملک ۵ قطعه زمین، مشکلات منطقه خیرآباد ۲ تا حد زیادی حل میشود، اما برای ضلع شرقی به حداقل ۵ قطعه دیگر نیاز است.
وی گفت: همچنین کفسازی ۳۵۰۰ متر از معابر پیرامونی ضروری است که با وجود محدودیت مالی شهرداری، امیدواریم با اعتبارات استانی شتاب گیرد.
در این جلسه همچنین مقرر شد بخشی از اعتبارات دهیاریها، شهرداریها و فرمانداریها به طرح آزادسازی حریم در درمیان و نهبندان اختصاص یابد.
در این نشست، ثبت جهانی این مجموعه تاریخی، طرحی ملی و فراملی توصیف شد که خراسانرضوی، سیستانوبلوچستان و افغانستان را نیز دربر میگیرد و میتواند به رونق گردشگری و اقتصاد منطقه کمک کند.