در راستای رفع موانع حقوقی و ثبتی، نشست تخصصی بررسی پرونده‌های ملکی استان گیلان با هدف صیانت از حقوق دولت و تسریع در فرآیند‌های اجرایی، با حضور مدیرکل دفتر املاک سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جلسه تعیین تکلیف پرونده‌های ملکی با هدف سرعت‌بخشی به رسیدگی و رفع چالش‌های موجود، با حضور سلیمی، مدیرکل دفتر املاک سازمان ملی زمین و مسکن و محمدحسین رحمت‌زاده، معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی گیلان برگزار شد.

در این نشست تخصصی که با حضور کارشناسان ارشد حوزه املاک و حقوقی همراه بود، پرونده‌های اولویت‌دار و دارای پیچیدگی‌های ثبتی و اجرایی مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت. مسئولان حاضر ضمن واکاوی ابعاد مختلف حقوقی این پرونده‌ها، راهکار‌های اجرایی لازم را جهت رفع موانع پیش‌رو مصوب کردند.

این جلسه که در راستای تعامل مستمر اداره کل راه و شهرسازی گیلان با سازمان ملی زمین و مسکن تشکیل شد، گامی موثر در جهت صیانت از حقوق دولت و بهینه‌سازی فرآیند‌های اجرایی در حوزه زمین و مسکن استان ارزیابی می‌شود. در پایان این نشست، تصمیمات مقتضی برای اجرای اقدامات قانونی و تعیین تکلیف نهایی پرونده‌ها اتخاذ شد.