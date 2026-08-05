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از فعالان اربعین حسینی با اهدای تکه فرش حرم رضوی قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همایش بینالمللی فعالان اربعین با عنوان «خادمالحسین» همزمان با ایام اربعین حسینی در کربلا برگزار شد. در این رویداد جمعی از فعالان فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، رسانهای و فناوری از کشورهای مختلف گرد هم آورد تا ظرفیتهای جهانی اربعین و زمینههای همکاری میان مجموعههای مردمی بررسی شود.
در این همایش، فعالانی از کشورهای پاکستان، عراق، آلمان، انگلیس، استرالیا، هند و دیگر کشورهای جهان حضور داشتند و ضمن معرفی سازمانها و فعالیتهای خود، تجربههایشان را در حوزههای آموزش، امور خیریه، رسانه، فناوری، خدمات اجتماعی و فعالیتهای فرهنگی با دیگر شرکتکنندگان به اشتراک گذاشتند.
برگزارکنندگان این رویداد با تأکید بر اینکه اربعین به جغرافیای عراق یا کشورهای منطقه محدود نیست، این گردهمایی را فرصتی برای پیوند ظرفیتهای مردمی و شکلگیری شبکهای بینالمللی از خادمان و فعالان حسینی عنوان کردند.
سید حسن رضا نقوی، فعال پاکستانی و مدیر یک مجموعه آموزشی بینالمللی در ایران، در این نشست با اشاره به فعالیت دفاتر آموزشی در کشورهای مختلف، آمادگی مجموعههای ایرانی را برای میزبانی از رویدادها، نمایشگاهها و همکاریهای فرهنگی و رسانهای فعالان اربعین اعلام کرد.
علی زهیر، مسئول جامعه توسعهدهندگان گوگل در عراق نیز با معرفی فعالیتهای فناورانه جوانان عراقی، از برگزاری مسابقات مرتبط با اربعین با عنوان «رایاتک» خبر داد و نقش فناوری و نوآوری را در توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مرتبط با این حرکت جهانی مهم دانست.
نمایندگان مجموعههای خیریه و اجتماعی پاکستان نیز در این همایش، بخشی از فعالیتهای خود را تشریح کردند؛ از راهاندازی مدرسه برای فرزندان طلاب در نجف و اجرای طرحهای آبرسانی تا حمایتهای درمانی، تأمین هزینه جراحی، پرداخت وامهای خرد و کمک به خانوادههای نیازمند و ایتام.
نماینده یکی از سازمانهای اجتماعی فعال در آلمان نیز با اشاره به چند دهه فعالیت فرهنگی و اجتماعی مسلمانان در اروپا، از برگزاری نشستهای بینالادیانی، فعالیت برای معرفی چهره واقعی اسلام و رسیدگی به بیماران، بهویژه کودکان مبتلا به سرطان، خبر داد.
در بخش دیگری از این گردهمایی، نمایندگان مدارس و مراکز آموزشی شیعی در انگلیس، بر اهمیت تربیت نسل جدید و توسعه زیرساختهای آموزشی تأکید کردند. نمایندگان مدرسه «الصادق و الزهرا» با اشاره به حدود ۳۵ سال فعالیت این مجموعه، از برنامهریزی برای توسعه فعالیتها و ایجاد مراکز آموزشی جدید خبر دادند.
فعالان اروپایی حاضر در همایش همچنین ظرفیت مراکز اسلامی این قاره را تشریح کردند. نماینده شورای جماعات اروپایی با اشاره به فعالیت ۱۸ مرکز اسلامی در کشورهای مختلف اروپا، گفت این مجموعه در حوزههایی مانند رفاه اجتماعی، ایمنی و امنیت مراکز و توسعه فعالیتهای آموزشی برنامهریزی میکند.
محسن موسی، نماینده فدراسیون جهانی، نیز با اشاره به گستره فعالیت این مجموعه در کشورهای مختلف، حوزههای امدادرسانی، آموزش، آموزشهای اسلامی و تبلیغ معارف دینی را از مهمترین زمینههای فعالیت فدراسیون برشمرد و اعلام کرد این مجموعه امسال پنجاهمین سالگرد تأسیس خود را پشت سر میگذارد.
در بخش دیگری از برنامه، نمایندگان سازمانهای دانشجویی پاکستان، نقش تشکلهای جوانان در هدایت و توانمندسازی نسل جدید را تشریح کردند. مسئولان پیشین و فعالان «سازمان دانشجویان امامیه پاکستان» نیز تجربههای خود را در زمینه فعالیتهای دانشجویی، اجتماعی و فرهنگی ارائه دادند.
فعالان حوزه رسانه نیز در این گردهمایی حضور داشتند. نماینده یکی از روزنامههای اردو در هند، فعالیت رسانهای و اجتماعی این مجموعه را معرفی کرد و بر نقش رسانهها در انعکاس پیامهای دینی و اجتماعی تأکید داشت.
در حوزه خانواده و خدمات اجتماعی، نماینده مجموعه «شیعه اسپاس» در انگلیس، فعالیت این شبکه در زمینه تسهیل ازدواج و ایجاد ارتباط میان خانوادهها را تشریح کرد. این مجموعه با ایجاد بستری مذهبی و امن، خدمات همسریابی را برای جوامع شیعی در انگلیس و اروپا ارائه میکند.
معروف رضا، از اعضای شبکه جهانی اربعین، نیز دو طرح «آب برای حسین» و «مصباح تیوی» را معرفی کرد. در طرح «آب برای حسین»، بطریهای آب همراه با پیام و آموزههای نهضت امام حسین (ع) میان غیرمسلمانان توزیع میشود تا پیام کربلا فراتر از مرزهای جغرافیایی و مذهبی معرفی شود.
وی همچنین از تولید مجموعههای انیمیشن سهبعدی برای کودکان با محوریت آموزههای اهلبیت (ع) خبر داد؛ برنامهای که با هدف انتقال مفاهیم دینی به نسل جدید طراحی شده است.
نماینده یک مجموعه مردمی در آلمان نیز با اشاره به فعالیتهای آموزشی برای کودکان گفت این مجموعه تلاش میکند با اجرای برنامههای مرتبط با حج، محرم، سیره پیامبر اکرم (ص) و نهضت عاشورا، مفاهیم اسلامی را با زبانی متناسب با نسل جدید به کودکان منتقل کند.
عمران حسین، فعال حوزه فناوری اطلاعات در آلمان، نیز از فعالیت مجموعههایی در شهر اشتوتگارت برای آموزش کودکان و توسعه برنامههای دینی و فرهنگی خبر داد و آمادگی خود را برای ارائه خدمات و راهکارهای فناوری به سازمانها و مجموعههای فعال در حوزه اربعین اعلام کرد.
در ادامه این همایش، نمایندگان سازمانهای حاضر در قالب هفت گروه تخصصی، درباره ظرفیتهای همکاری میان مجموعههای مردمی، چالشهای پیشروی ارتباطات بینالمللی و نقش شبکه جهانی اربعین در تسهیل همکاریها به گفتوگو پرداختند.
شرکتکنندگان در این بخش، توانمندیها و پروژههای شاخص سازمانهای خود را معرفی کردند و راهکارهایی برای گسترش همکاریهای مشترک، انتقال تجربه و ایجاد ارتباط میان فعالان کشورهای مختلف ارائه دادند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، جمعبندی دیدگاهها و پیشنهادهای مطرحشده در نشستهای گروهی، از سوی شبکه جهانی اربعین تدوین و در قالب گزارشی منتشر خواهد شد تا زمینه برای همکاریهای گستردهتر میان فعالان و مجموعههای مردمی فراهم شود.
همایش خادمالحسین در حالی در کربلا برگزار شد که اربعین حسینی هر سال میلیونها زائر را از ملیتها، زبانها و فرهنگهای مختلف به عراق میکشاند. اجتماع عظیمی که در کنار راهپیمایی و زیارت به بستری برای همافزایی ملتها و شکلگیری شبکههای فرهنگی، اجتماعی، رسانهای و مردمی تبدیل شده است.
در پایان این مراسم نیز رئیس کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین حجتالاسلام حمید احمدی به مسئول این همایش یک تخته فرش از حرم امام رضا (ع) اهدا کرد.