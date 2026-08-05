به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ زهرا عابدینی از اجرای طرح ملی و مشترک با همکاری وزارت آموزش و پرورش برای تربیت نیرو‌های متخصص در حوزه پیشگیری خبر دادو افزود: این دوره‌های آموزشی با هدف توانمندسازی کادر‌های تخصصی و با تمرکز بر سه گروه دانش‌آموزان، والدین و کارکنان آموزشی طراحی و اجرا می‌شود.

وی گفت: بر اساس داده‌های موجود، نرخ اعتیاد در میان نوجوانان و اغلب مربوط به دوره دوم متوسطه است و حدود یک درصد تخمین زده می‌شود.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: همه فعالیت‌ها و اقدامات پیشگیرانه در این گروه سنی، تحت پوشش همکاری‌های مشترک با وزارت آموزش و پرورش ساماندهی می‌شود.

عابدینی به وضع کودکان کار نیز اشاره کرد و گفت: این گروه سنی در چارچوب همکاری‌های مشترک با سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) فعال در این حوزه تحت پوشش برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد قرار دارند؛ البته برای شناسایی و رسیدن به آمار دقیق شیوع اعتیاد در بین کودکان کار، نیاز به انجام مطالعات تخصصی و طراحی‌شده هستیم، اما در حال حاضر آمار قطعی در این زمینه موجود نیست.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر به آمار زنان متجاهر نیز اشاره کرد و افزود: میزان ابتلا به اعتیاد در این گروه کمتر از یک درصد است، اما با توجه به شیوه مصرف نمی‌توان اظهار نظر دقیق و قطعی ارائه کرد.