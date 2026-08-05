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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام گفت: در هر ساعت بیش از ۱۰۰ دستگاه اتوبوس وارد پایانه شهید رئیسی (برکت) مهران میشوند و بهطور همزمان ۸۵ دستگاه اتوبوس زائران را به نقاط مختلف کشور جابهجا میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «حیدر دشتیپور» مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام از ورود بیش از ۱۰۰ دستگاه اتوبوس در هر ساعت به پایانه شهید رئیسی (برکت) مهران خبر داد.
وی گفت: با ورود این تعداد اتوبوس در هر ساعت، همچنین ۸۵ دستگاه اتوبوس زائران را به نقاط مختلف کشور جابهجا میکنند.
دشتیپور افزود: در شبانهروز گذشته، یک هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس بیش از ۵۵ هزار نفر زائر را به مناطق مختلف کشور جابهجا کردهاند.