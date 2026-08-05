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بوستان گلها ی ارومیه به عنوان محل برپایی بازارچههای موقت صنایعدستی و مجموعه گردشگری چیچست بهعنوان محل استقرار روزبازارهای صنایعدستی در روزهای پنجشنبه و جمعه تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیدین رحمانی، شهردار ارومیه در دیدار با معاون صنایع دستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی با تأکید بر تعامل سازنده با دستگاههای ذیربط اظهار کرد: شهرداری ارومیه تمامی زیرساختهای لازم را برای فعالیت هنرمندان صنایعدستی، فعالان مشاغل خانگی و زنان سرپرست خانوار فراهم خواهد کرد تا این قشر بتوانند با ثبات خاطر و در فضایی مناسب به تولید و عرضه محصولات خود بپردازند.
براساس توافق در این نشست، پارک گلها به عنوان محل برپایی بازارچههای موقت صنایعدستی و مجموعه گردشگری چیچست بهعنوان محل استقرار روزبازارهای صنایعدستی در روزهای پنجشنبه و جمعه تعیین شد، همچنین، مکانهای پیشنهادی برای احداث بازارچههای دائمی مورد بررسی قرار گرفت که مقرر شد با بازدید میدانی مشترک، این نقاط ظرف مدت ۲۰ روز آینده نهایی و برای بهرهبرداری آمادهسازی شود.
همچنین در این جلسه، بر ضرورت ثبت رویدادهای ملی گردشگری، برنامهریزی برای برگزاری جشنواره انگور با کیفیت مطلوب و همچنین بازنگری و جانمایی المانهای شهری متناسب با هویت و نمادهای شهر ارومیه تأکید شد.