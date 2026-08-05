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هر گرم طلای ۱۸ عیار خام هم اکنون در بازار رشت، ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اتحادیه طلا و سکه اعلام کرد: قیمت سکه بهار آزادی و طلای هجده عیار هم اکنون در بازار رشت به این شرح است:
قیمت تمام سکه بهار آزادی، ۱۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان + ۱ میلیون تومان
قیمت نیم سکه بهار آزادی، ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بدون تغییر
قیمت ربع سکه بهار آزادی، ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بدون تغییر
و قیمت هر گرم طلای هجده عیار خام، ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان + ۱۰۰ هزار تومان