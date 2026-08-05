هر گرم طلای ۱۸ عیار خام هم اکنون در بازار رشت، ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

افت و خیز قیمت طلا و سکه در بازار رشت، ۱۴ مرداد ۱۴۰۵

افت و خیز قیمت طلا و سکه در بازار رشت، ۱۴ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اتحادیه طلا و سکه اعلام کرد: قیمت سکه بهار آزادی و طلای هجده عیار هم اکنون در بازار رشت به این شرح است:

قیمت تمام سکه بهار آزادی، ۱۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان + ۱ میلیون تومان

قیمت نیم سکه بهار آزادی، ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بدون تغییر

قیمت ربع سکه بهار آزادی، ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بدون تغییر

و قیمت هر گرم طلای هجده عیار خام، ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان + ۱۰۰ هزار تومان