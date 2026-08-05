مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: از آغاز اجرای طرح اربعین تاکنون، مجموع تردد ثبت‌شده در ۲ مرز شلمچه و چذابه به یک میلیون و ۹۶۸ هزار و ۵۲۸ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی روز چهارشنبه بیان داشت: از آغاز اجرای طرح اربعین در ۲۵ تیرماه تاکنون، ۸۳۵ هزار و ۶۵۱ زائر ایرانی از طریق پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه وارد کشور شدند و مجموع تردد ثبت‌شده از این ۲ مرز به یک میلیون و ۹۶۸ هزار و ۵۲۸ نفر رسید.

وی افزود: از مجموع تعداد ورود زائر به کشور، ۶۷۴ هزار و ۷۱۰ نفر از مرز شلمچه و ۱۶۰ هزار و ۹۴۱ نفر از مرز چذابه وارد ایران شده‌اند.

خسروی تصریح کرد: در این مدت همچنین ۹۲۹ هزار و ۷۶۴ زائر ایرانی از مرزهای استان راهی عتبات عالیات شدند که از این تعداد، ۷۳۴ هزار و ۲۶۳ نفر از مرز شلمچه و ۱۹۵ هزار و ۵۰۱ نفر از مرز چذابه از کشور خارج شدند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: همچنین طی این مدت ۴۵ هزار و ۲۸۳ تبعه خارجی وارد کشور و ۱۵۷ هزار و ۸۳۰ تبعه خارجی از مرزهای شلمچه و چذابه خارج شدند.

خسروی با اشاره به مجموع تردد ثبت‌شده در مرزهای خوزستان گفت: از آغاز اجرای طرح اربعین تاکنون، یک میلیون و ۵۷۱ هزار و ۱۶ تردد در پایانه مرزی شلمچه و ۳۹۷ هزار و ۵۱۲ تردد در پایانه مرزی چذابه به ثبت رسیده که مجموع تردد از ۲ مرز استان را به یک میلیون و ۹۶۸ هزار و ۵۲۸ نفر رسانده است.

وی با بیان اینکه روند بازگشت زائران به کشور همچنان ادامه دارد، از زائران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به مرزها را از طریق سامانه ۱۴۱ دریافت کرده و با مدیریت زمان، سفر خود را برنامه‌ریزی کنند.

مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان از مهم‌ترین گذرگاه‌های زمینی تردد زائران اربعین به شمار می‌روند و با نزدیک شدن به اربعین حسینی، روند ورود و خروج زائران از این ۲ پایانه مرزی به‌صورت روزانه افزایش می‌یابد.