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دو فیلم سینمایی «ب مثل باز» و «تا ببینم چی پیش میاد» پس از طی مراحل ترجمه، ویراستاری و دوبله، از شبکههای چهار و دو سیما پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «ب مثل باز» محصول مشترک انگلستان، آمریکا و سنگاپور در سال ۲۰۲۵، اثری در گونه درام است که با مدیریت دوبلاژ مرضیه صفیخانی و صدابرداری سعید عابدی در واحد دوبلاژ اداره کل تأمین و رسانه بینالملل سیما دوبله شده است.
این فیلم داستان زنی سوگوار را روایت میکند که برای رهایی از افسردگی، به تربیت یک قوش وحشی پناه میبرد؛ اما در ادامه درمییابد که مواجهه با سوگ، پذیرش واقعیت و بازگشت به خانواده و جامعه، مسیر واقعی ترمیم و آرامش است.
«ب مثل باز» بر اهمیت رویارویی با دردهای درونی، تابآوری، مسئولیتپذیری و حفظ روابط انسانی تأکید دارد.
آزاده اکبری، آرزو امیربدری، علیرضا باشکندی، محمد بهاریان، محمد تنهایی، ارسلان جولایی، شراره حضرتی، امیر حکیمی، شیرین روستایی، پریا شفیعیان، زهره شکوفنده، محمد صادقیان، فاطمه صبا، غلامرضا مهرزادیان و مرضیه صفیخانی از گویندگان این اثر هستند.
این فیلم پس از آمادهسازی از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.
همچنین فیلم سینمایی «تا ببینم چی پیش میاد»، محصول ایتالیا در سال ۲۰۱۹، با مدیریت دوبلاژ حسین سرآبادانی و صدابرداری رامین آریاشکوه دوبله شده و از شبکه دو سیما روی آنتن میرود.
این فیلم کمدی، داستان «دیگو»، وکیل میانسالی را دنبال میکند که با وجود نیت خیر، در زندگی اطرافیانش دخالت میکند و شرایط را برای آنان دشوارتر میسازد.
او بهتدریج میآموزد به جای ارائه راهحلهای دستوری ، شنوندهای همدل باشد و با حضور مؤثر در کنار دیگران، روابط خود با خانواده و دوستانش را ترمیم کند.
رضا آفتابی، نسرین اسنجانی، مهرخ افضلی، رضا الماسی، علی بیگمحمدی، سیما رستگاران، آرزو روشناس، داوود شعبانینصر، امیربهرام کاویانپور، امیرصالح کسروی، علی منصوریراد، اسفندیار مهرتاش، صنم نکواقبال و حسین سرآبادانی، صداپیشگان «تا ببینم چی پیش میاد» هستند.