۲ کشته و ۴ مجروح در واژگونی پراید در محور پلدختر–خرمآباد
تصادف مرگبار یک دستگاه سواری پراید در محور پلدختر–خرمآباد، ۲ فوتی و ۴ مصدوم بر جای گذاشت. پلیس راه لرستان، خستگی و خوابآلودگی راننده را علت اصلی این حادثه اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: ساعت ۶ صبح امروز در پی وقوع یک فقره واژگونی خودروی پراید در کیلومتر ۳۵ محور پلدختر–خرمآباد (حدفاصل روستای زهراکار)، بلافاصله عوامل امدادی و پلیس راه در محل حاضر شدند.
در این سانحه متأسفانه ۲ سرنشین خودرو در دم جان باختند و ۴ مصدوم دیگر پس از اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند. کارشناسان پلیس راه، علت تامه این حادثه را خستگی و خوابآلودگی راننده تشخیص دادهاند.
پلیس راه لرستان با اشاره به اینکه خستگی و خوابآلودگی «قاتلان خاموش جادهها» هستند، تأکید کرد: تنها چند ثانیه غفلت میتواند فاجعهبار باشد؛ لذا از رانندگان درخواست میشود پیش از آغاز سفر استراحت کافی داشته باشند و در صورت احساس خستگی، بدون تعلل در محل امن توقف کرده و پس از رفع کامل آن به مسیر خود ادامه دهند.
رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از رانندگی طولانیمدت و توجه به هشدارهای ترافیکی، ضامن سلامت سرنشینان و سایر کاربران جاده است.