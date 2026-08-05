به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: بر اساس تبصره ماده (۱) مصوبه هیئت وزیران، تمامی خانوار‌های ایرانی ساکن کشور که در زمان ابلاغ آیین‌نامه دریافت‌کننده یارانه نقدی بوده‌اند، همچنین کارکنان دولت و بازنشستگان، مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی هستند و افراد مقیم خارج از کشور مشمول دریافت مزایای این طرح نخواهند بود.

اشرفی افزود: اطلاعات مربوط به افراد مقیم خارج از کشور از مراجع ذی‌ربط دریافت و پس از بررسی، مشمولان این فرآیند شناسایی شدند که به دلیل اینکه ممکن است برخی شهروندان با وجود حضور در کشور، بر اساس داده‌های دریافتی به اشتباه در زمره افراد مقیم خارج ثبت شده باشند، امکان راستی‌آزمایی وضعیت آنان فراهم شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه هدف از این اقدام، حفظ حقوق افراد واجد شرایط است، گفت: سرپرستان خانوار‌های مشمول، پیامکی از سرشماره VRefah دریافت خواهند کرد که در آن کد ملی عضو یا اعضای خانوار نیازمند احراز وضعیت اقامت درج شده است.

اشرفی افزود: افراد معرفی شده در پیامک باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ با مراجعه حضوری به دفاتر منتخب پیشخوان دولت که خدمات مرتبط با کارت ملی و شناسنامه را ارائه می‌کنند، نسبت به احراز هویت و ثبت حضور خود در کشور اقدام کنند.

به گفته وی کالابرگ الکترونیکی این افراد در مرحله تخصیص مردادماه پرداخت نخواهد شد، اما در صورت احراز حضور در کشور در مهلت تعیین‌شده، معوقات مربوط به مردادماه در نخستین مرحله پرداخت بعدی به آنان اختصاص خواهد یافت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: احراز هویت صرفاً به صورت حضوری انجام می‌شود و افراد باید شخصاً با همراه داشتن کارت ملی به دفاتر منتخب پیشخوان دولت مراجعه کنند.

اشرفی افزود: همچنین حضور افراد خردسال بدون کارت ملی با شناسنامه و همراهی سرپرست خانوار الزامی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از شهروندان خواست: در صورت دریافت پیامک، مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان دولت را به روز‌های پایانی موکول نکنند.

اشرفی تأکید کرد: مراجعه نکردن در مهلت مقرر به منزله تأیید اطلاعات موجود تلقی خواهد شد و رسیدگی به اعتراضات احتمالی نیز از طریق دفاتر منتخب پیشخوان دولت انجام می‌شود.