همزمان با تقویت جریانات شرقی در بیابانهای کویر مرکزی کشور؛
هشدار سه روزه سطح زرد مبنی بر انتقال گردوخاک از تالاب میقان در استان مرکزی
بر اساس هشدار سطح زرد هواشناسی، از ۱۵ تا ۱۷ مرداد ظرفیت انتقال گردوخاک از حاشیه تالاب میقان در استان مرکزی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشدار سطح زرد شماره ۲۶ هواشناسی استان مرکزی صادر شد.
توصیف سامانه:
بررسیها حاکی از تقویت جریانات شرقی در بیابانهای کویر مرکزی کشور و استان میباشد که موجب افزایش پتانسیل خیزش و انتقال گردوخاک از این نواحی به استان و خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان بویژه مناطق حاشیه تالاب میقان خواهد شد.
زمان شروع: بعدازظهر پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
زمان پایان: شب شنبه ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
نوع مخاطره:
پنجشنبه ۱۴۰۵/۵/۱۵: احتمال باد و گردوخاک در برخی مناطق بویژه مناطق جنوب غرب و غرب تالاب میقان
جمعه ۱۴۰۵/۵/۱۶: احتمال بادوگردوخاک در اغلب مناطق استان بویژه مناطق شمال شرق استان و مناطق جنوب غرب و غرب تالاب میقان
شنبه ۱۴۰۵/۵/۱۷: احتمال باد و گردوخاک در مناطق شمال شرق و مناطق جنوب غرب و غرب تالاب میقان
منطقه اثر: اراک، ساوه، زرندیه، شازند، فراهان، آشتیان، تفرش، دلیجان، غرق آباد، کمیجان، محلات، خنداب
اثر مخاطره: احتمال کاهش دید افقی و کیفیت هوا و افزایش شاخصهای آلودگی هوا بویژه در ساعات عصر و اوایل شب
توصیه:
خودداری افراد به ویژه گروههای حساس (کودکان، سالمندان و بیماران خاص) از حضور در فضای آزاد در صورت افزایش شاخصهای آلودگی هوا - آمادگی دستگاههای اجرایی مربوطه و مراکز درمانی.