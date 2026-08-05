به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشدار سطح زرد شماره ۲۶ هواشناسی استان مرکزی صادر شد.

توصیف سامانه:

بررسی‌ها حاکی از تقویت جریانات شرقی در بیابان‌های کویر مرکزی کشور و استان می‌باشد که موجب افزایش پتانسیل خیزش و انتقال گردوخاک از این نواحی به استان و خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان بویژه مناطق حاشیه تالاب میقان خواهد شد.

زمان شروع: بعدازظهر پنج‌شنبه ۱۴۰۵/۰۵/۱۵

زمان پایان: شب شنبه ۱۴۰۵/۰۵/۱۷

نوع مخاطره:

پنجشنبه ۱۴۰۵/۵/۱۵: احتمال باد و گردوخاک در برخی مناطق بویژه مناطق جنوب غرب و غرب تالاب میقان

جمعه ۱۴۰۵/۵/۱۶: احتمال بادوگردوخاک در اغلب مناطق استان بویژه مناطق شمال شرق استان و مناطق جنوب غرب و غرب تالاب میقان

شنبه ۱۴۰۵/۵/۱۷: احتمال باد و گردوخاک در مناطق شمال شرق و مناطق جنوب غرب و غرب تالاب میقان

منطقه اثر: اراک، ساوه، زرندیه، شازند، فراهان، آشتیان، تفرش، دلیجان، غرق آباد، کمیجان، محلات، خنداب

اثر مخاطره: احتمال کاهش دید افقی و کیفیت هوا و افزایش شاخص‌های آلودگی هوا بویژه در ساعات عصر و اوایل شب

توصیه:

خودداری افراد به ویژه گروه‌های حساس (کودکان، سالمندان و بیماران خاص) از حضور در فضای آزاد در صورت افزایش شاخص‌های آلودگی هوا - آمادگی دستگاه‌های اجرایی مربوطه و مراکز درمانی.