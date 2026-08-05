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مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: توده هوای گرم در استان و وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر تا اوایل هفته آینده در استان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محمد سبزه زاری مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی استقرار توده هوای گرم و وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر را تا اوایل هفته آینده در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی نشان میدهد.
او افزود: در این مدت بویژه امروز و فردا جریانات جنوبی و مرطوب بویژه در صبحگاه و شامگاه به تناوب سبب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق درسواحل، مناطق جنوبی، مرکزی و غربی خواهد شد.
مدیر کل هواشناسی خوزستان ادامه داد: تا اوایل هفته آینده افزایش ابر در اغلب نقاط استان، احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات استان و تندباد بادهای لحظهای در مناطق شرقی استان پیش بینی میشود.
سبزه زاری گفت: طی روزهای جمعه و شنبه وزش بادها در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی در برخی ساعات بصورت متوسط خواهد بود.