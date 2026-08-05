به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره بهداشت، پیشگیری و مدیریت بیماری‌های دامی اداره‌کل دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به جایگاه راهبردی استان در صنعت دامپروری کشور گفت: این استان با دارا بودن ۲۸ شهرستان، ۱۲۱ شهر و حدود ۲ هزار روستا، سهم هشت درصدی از کل جمعیت دامی کشور را در اختیار دارد که این حجم از تراکم، ضرورت اجرای برنامه‌های بهداشتی و پیشگیرانه را برای حفظ این سرمایه ملی دوچندان می‌کند.

سید جمال‌الدین آل‌معصوم افزود:صیانت از سلامت دا‌ها نقش مستقیمی در تأمین امنیت غذایی جامعه دارد وبه همین منظوراداره کل دامپزشکی استان باتکیه بربرنامه‌ریزی‌های مدون، همکاری بخش خصوصی وا داره‌های شهرستانی، مقابله بابیماری‌های استراتژیک ازجمله شاربن، آبله، طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR)، تب برفکی و هاری را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.

وی ادامه داد:درراستای اجرای طرح‌های ملی و استانی، واکسیناسیون یک میلیون و ۵۹۲ هزار و ۹۱۰ رأس دام سبک علیه بیماری آبله واکسیناسیون شده و همزمان در عملیاتی دیگر برای مقابله با تب برفکی، یک میلیون و ۸۳ هزار و ۴۴۹ رأس دام سبک و سنگین ایمن سازی شدند، همچنین با هدف کنترل بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR)، تعداد ۷۹۳ هزار و ۴۴۶ رأس دام سبک واکسینه شدند و در مسیر مقابله با بیماری شاربن نیز تعداد یک میلیون و ۳۵ هزار و ۴۴ رأس از جمعیت دام‌های سبک، سنگین (گاو و گوسفند) و تک‌سمی‌ها ایمن‌سازی شدند که در کنار این اقدامات، تعداد ۱۵ هزار و ۲۲۰ قلاده سگ نیز علیه بیماری هاری واکسینه شدند.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی استان گفت: اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی محدود به بازه‌های زمانی خاص نیست و پایش‌های میدانی، کنترل تردد دام درنقاط مختلف استان و رصد مستمر وضعیت سلامت جمعیت دامی باهدف حفظ سلامت عمومی و پایداری تولید درواحد‌های دامپروری با قدرت ادامه دارد واین عملیات‌ها موجب کاهش چشمگیر کانون‌های آلودگی و ارتقای بهداشت عمومی در استان شده است.