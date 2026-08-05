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نهمین جلسه شورای فنی شرکت بازآفرینی شهری ایران با هدف گرهگشایی از پروژههای نیمهتمام و سنواتی برگزار شد و ضمن اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای پروژههای سمنان و شیراز، روند تدوین قراردادهای ساخت، بهرهبرداری و واگذاری (BOT) با هدف جذب سرمایهگذار در بافتهای تاریخی وارد مرحله نهایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نهمین جلسه شورای فنی و حلوفصل پروژههای سنواتی شرکت بازآفرینی شهری ایران به ریاست مجید روستا، عضو هیئتمدیره و راهبر حوزه فنی و نظارت و با حضور مدیران کل دفاتر تخصصی برگزار شد.
در این نشست که با محوریت پایش پروژههای مشارکتی و سنواتی تشکیل شد، وضعیت «پروژه کارگاههای کوچک مسکن تعاونی سمنان» مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد محاسبات مربوط به عرصه و اعیان این پروژه توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام و پیشنهاد نهایی برای تصمیمگیری به هیئتمدیره ارائه شود.
همچنین در خصوص «پروژه موردستان شیراز»، شورای فنی بر ضرورت ارزیابی دقیق قیمت عرصه، سهمالشرکه و تأخیرات توسط کارشناس رسمی تأکید کرد تا اقدامات قانونی لازم برای تعیین تکلیف نهایی این پروژه شتاب گیرد.
در بخش پایانی این جلسه، پیشنویس قراردادهای BOT (ساخت، بهرهبرداری و واگذاری) برای احیا و مرمت ابنیه واجد ارزش و خانههای تاریخی مورد بازبینی قرار گرفت. طبق تصمیم اعضا، مقرر شد معاونت فنی و نظارت با تجمیع نظرات تخصصی، چارچوب نهایی این قراردادها را جهت تصویب به هیئتمدیره ارسال کند تا با کاهش موانع قانونی، بستری مناسب برای ورود سرمایهگذاران به طرحهای بازآفرینی شهری فراهم گردد.