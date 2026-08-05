به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان کارشناس هواشناسی استان گفت: هم اکنون آسمان گرگان صاف و پایدار است، اما از عصر فردا با ورود جریانات مرطوب شمالی، افزایش ابر و بارش‌های پراکنده رگباری به ویژه برای مناطق کوهستانی استان پیش بینی می‌شود.

سمیه ملاحی افزود: برای روز جمعه احتمال وقوع بارش‌های نقطه‌ای رگباری به ویژه در نواحی کوهستانی غربی استان وجود دارد و بر این اساس به هم استانی‌ها توصیه می‌شود در بستر و حاشیه رودخانه‌ها تردد نکنند.

کارشناس هواشناسی گفت: اوایل هفته آینده آسمان گلستان صاف و هوا گرم پیش بینی می‌شود.