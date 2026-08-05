به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: اعضای یک باند تبهکار که در زمینه کپی اطلاعات کارت‌های بانکی شهروندان فعالیت داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در این پرونده تاکنون ۵۴ نفر از شهروندانی که نکات امنیتی و محرمانگی اطلاعات بانکی را رعایت نکرده بودند، دچار خسارت مالی شده‌اند. با این حال، به دلیل اقدام فوری پلیس فتا، هماهنگی با بانک‌ها و مسدودسازی سریع کارت‌های بانکی افشاشده، از وارد شدن خسارت به شمار زیادی از دارندگان کارت‌های بانکی جلوگیری شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با هشدار درباره فعالیت مجرمان اسکیمر در پوشش مشاغل مختلف تصریح کرد: این افراد ممکن است در قالب پیک رستوران، متصدی جایگاه سوخت، فروشندگان سیار، کارگران غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار و سایر مشاغل خدماتی فعالیت کنند و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مشتریان، اطلاعات آن را کپی کنند.

سردار معظمی گودرزی ادامه داد: شهروندان هنگام خرید، به‌ویژه در اماکن عمومی و محل‌هایی که فروشندگان سیار حضور دارند، از تحویل کارت بانکی خود به فروشنده خودداری کنند و رمز کارت را شخصی وارد کنند تا احتمال سرقت اطلاعات بانکی به حداقل برسد.

وی به شهروندان هشدار داد: با رعایت نکات زیر از سرقت اطلاعات کارت بانکی و خسارت‌های مالی پیشگیری کنند و برای خرید‌های روزمره از کارت بانکی جداگانه استفاده کرده و کارت متصل به حساب حقوق یا پس‌انداز را در خرید‌های عادی به کار نبرند. رمز اول کارت بانکی را به‌صورت دوره‌ای و در بازه‌های زمانی مشخص از طریق خودپرداز یا شعب بانک تغییر دهند. از انتخاب رمز‌های ساده و قابل حدس خودداری کنند. رمز اول کارت بانکی را تحت هیچ شرایطی در اختیار دیگران، حتی فروشندگان، قرار ندهند. هنگام وارد کردن رمز، با پوشاندن صفحه‌کلید دستگاه کارت‌خوان از مشاهده رمز توسط افراد دیگر جلوگیری کنند. در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک از سوی فروشنده، بلافاصله رمز کارت را از طریق نزدیک‌ترین دستگاه خودپرداز تغییر دهند.

سردار معظمی گودرزی ادامه داد: رعایت این نکات ساده می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان سایبری و حفظ امنیت حساب‌های بانکی شهروندان داشته باشد.