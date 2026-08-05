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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از شناسایی و جمعآوری ۶۹۹ ماینر غیرمجاز در استان تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، محمود محمودی با اشاره به شناسایی و جمعآوری ۳۳ مزرعه با ۶۹۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در سال جاری، گفت: بیشترین کشف ماینرهای غیرمجاز در استان تهران مربوط به مناطق کهریزک، شهریار و ورامین بوده است.
وی تصریح کرد: توان مصرفی این دستگاهها ۲۲۳۷ کیلووات و انرژی مصرفی روزانه آنها ۵۳۶۸۸ کیلوواتساعت معادل مصرف برق ماهیانه ۵۳۶۹ خانواده در فصل گرم است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران بیان کرد: جمعآوری ماینرهای غیرمجاز علاوه بر حفاظت از منابع ملی و محیط زیست نقش بسزایی در تامین برق پایدار مشترکان، کاهش تلفات شبکه، کاهش مصرف بیرویه انرژی و پایداری و امنیت شبکه برق دارد.