برنامه پنجره چهارم انتخابی جام جهانی بسکتبال؛ ایران در مانیل
برنامه پنجره چهارم انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ در آسیا و محل بازیهای ایران اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، فدراسیون جهانی بسکتبال، فیبا زمان و محل برگزاری دیدارهای پنجره چهارم رقابتهای انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ در منطقه آسیا را اعلام کرد؛ پنجرهای که از ۵ تا ۹ شهریور برگزار میشود و آغاز مرحله دوم انتخابی خواهد بود. ۱۲ تیم باقیمانده در این مرحله برای کسب سهمیه جام جهانی رقابت میکنند.
ایران در گروه E در کنار استرالیا، اردن، نیوزیلند، فیلیپین و سوریه قرار دارد و هر دو دیدار خود در این پنجره را در مانیل، پایتخت فیلیپین، برگزار خواهد کرد.
تیم ملی روز جمعه ۶ شهریور از ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت ایران مقابل نیوزیلند قرار میگیرد و روز یکشنبه ۸ شهریور از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران به مصاف فیلیپین خواهد رفت. هر دو مسابقه در مانیل برگزار میشوند.
در گروه F قطر، میزبان جام جهانی ۲۰۲۷، با چین، ژاپن، کره جنوبی، لبنان و عربستان سعودی همگروه است. دیدارهای این گروه به صورت رفتوبرگشت برگزار میشود.
در پایان مرحله دوم، سه تیم برتر هر گروه به همراه بهترین تیم چهارم، در کنار قطر که بهعنوان میزبان از پیش سهمیه دارد، راهی جام جهانی ۲۰۲۷ خواهند شد؛ در مجموع هفت تیم از منطقه آسیا و اقیانوسیه به جام جهانی صعود میکنند. نتایج مرحله نخست نیز به طور کامل به مرحله دوم منتقل خواهد شد.