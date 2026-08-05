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معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسانشمالی گفت: عملیات آبخیزداری در سطح ۲۰ هزار هکتار دیگر از عرصههای استان با تامین و تخصیص منابع اعتباری پیشبینی شده، تا پایان سال مالی ۱۴۰۵ به پایان میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حسین فردی گفت: اجرای طرحهای آبخیزداری از مهمترین برنامهها برای حفاظت از منابع طبیعی، کنترل فرسایش خاک، کاهش خسارتهای ناشی از سیلاب و تقویت منابع آب زیرزمینی است و در این راستا توسعه این عملیات در سطح استان با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: براساس برش استانی برنامه هفتم توسعه، باید سالانه ۷۳ هزار هکتار عملیات آبخیزداری در خراسانشمالی انجام شود که بیش از ۸۰ درصد این عملیات به اقدامات سازهای آبخیزداری اختصاص دارد و نیازمند تامین اعتبارات دولتی است.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی با اشاره به وسعت عرصههای تحت مدیریت این اداره کل گفت: بیش از ۲ میلیون و ۴۱۲ هزار هکتار از عرصههای استان تحت مدیریت منابع طبیعی قرار دارد و اجرای عملیات آبخیزداری یکی از راهکارهای اساسی برای حفظ و نگهداری این پهنهها به شمار میرود.
فردی بیان کرد: هدف اصلی آبخیزداری، کنترل فرسایش خاک است، اما اجرای این طرحها پیامدهای مثبتی همچون افزایش پوشش گیاهی، تقویت منابع آب زیرزمینی، کاهش شدت سیلابها و بهبود شرایط زیستمحیطی حوزههای آبخیز را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: تغییرات در آورد رودخانهها، میزان آبدهی چشمهها، قناتها و چاهها و همچنین تغییر در تنوع پوشش گیاهی از نشانههای سلامت حوزههای آبخیز است که کاهش این شاخصها زنگ خطرهایی برای منابع طبیعی و زندگی جوامع محلی به همراه دارد.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: برای توسعه پایدار، سه مولفه آب، انرژی و امنیت غذایی ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند و در همین راستا برنامههای امنیت خاک در قالب عملیات آبخیزداری تدوین شده تا کانونهای تخریب خاک کنترل شود.
فردی افزود: ۲۸۰ حوزه بحرانی آبخیزداری در سطح استان شناسایی شده که مطالعات تفصیلی اجرایی در ۱۹۰ حوزه انجام شده است و در ۸۱ حوزه نیز عملیات آبخیزداری در سطح ۵۱۰ هزار هکتار اجرا شده است.
وی با اشاره به نقش جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی اظهار کرد: بیش از ۳۰ درصد اقتصاد خراسان شمالی به کشاورزی و تولیدات مرتعی وابسته است و بهرهبرداران محلی به عنوان یکی از ارکان مدیریت سرزمین، مشارکت مؤثری در اجرای طرحهای آبخیزداری دارند.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسانشمالی خاطرنشان کرد: برنامه ۲۰ سال آینده آبخیزداری استان تدوین شده و اجرای طرحها با استفاده از ظرفیتهای اجرایی موجود و برونسپاری دنبال خواهد شد.
فردی گفت: در صورت تامین منابع مالی کافی، امکان احداث چهار هزار و ۱۱۰ سازه مهندسی آبخیزداری دیگر در استان وجود دارد که این تعداد به دو هزار و ۱۵۰ سازه موجود افزوده خواهد شد و میتواند نقش مهمی در پایدارسازی منابع طبیعی و اقتصادی استان داشته باشد.