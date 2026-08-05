سینما‌ها هفته گذشته در ۱۴ هزار و ۷۹۹ نوبت نمایش، ۳۰۰ هزار و ۴۷۵ مخاطب داشتند و به فروش حدودا ۴۶ میلیارد تومانی دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آمار سامانه سمفا، سینما‌ها در یک هفته اخیر در ۱۴ هزار و ۷۹۹ نوبت نمایش، ۳۰۰ هزار و ۴۷۵ مخاطب داشتند و به فروش حدودا ۴۶ میلیارد تومانی دست یافتند.

سینما‌های کشور به مناسبت اربعین حسینی (ع) از غروب دوشنبه تا شب سه‌شنبه ۱۳ مرداد تعطیل بودند و این تعطیلی تاثیر چشمگیری بر کاهش فروش آثار داشته است.

فیلم سینمایی «زنده شور» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی کاظم دانشی از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرده و با فروش ۱۳۴ هزار و ۹۰۹ بلیت به فروش ۲۱ میلیارد و ۵۰۹ میلیون تومانی دست یافته و در رتبه اول جدول فروش هفتگی قرار گرفته است. «زنده شور» درباره یک شب از کار مرتضی زند، نماینده دادستان است که برای اجرای حکم ۵ اعدامی متهم به قتل به شهر دیگری آمده است، اما اجرای حکم اول تازه آغاز ماجرا است ….

بهرام افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد، امیر جعفری، شبنم مقدمی، صدف اسپهبدی، محمد ولی‌زادگان، رویا جاویدنیا، علیرضا محمدی‌آرا، عرفان ناصری، فرید سجادی‌حسینی، بهرام ابراهیمی، حسین پورکریمی، مارال فرجاد، محمد عسگری و تورج الوند فهرست پربازیگر این فیلم دانشی را تشکیل می‌دهند.

فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرد و با فروش ۱۱۱ هزار و ۴۳۶ بلیت به فروش ۱۷ میلیارد و ۴۹۳ میلیون تومانی رسید و در رتبه دوم قرار گرفت. امین حیایی، سحر دولتشاهی، مهران مدیری، کاظم سیاحی، علیرضا خمسه، پانته آ پناهی ها، بیژن بنفشه خواه، مجید یوسفی، سورنا صحت گروه بازیگران «استخر» را تشکیل می‌دهند.

فیلم «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» به کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه کنندگی مشترک حمید پنداشته و احسان ظلی پور از ۹ دی ۱۴۰۴ اکران خود را آغاز کرده است. محسن کیایی، سام درخشانی، مهیار حسن و بهراد خرازی جزو بازیگران این فیلم هستند. «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» با فروش ۱۹ هزار و ۳۹۰ بلیت به فروش ۲ میلیارد و ۷۸۵ میلیون تومانی دست یافت.

فروش کلی فیلم‌های روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:

«ماجراجویی در جزیره جیمز باند»: ۱۰۹ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان

«زنده شور»: ۶۲ میلیارد و ۹۹۴ میلیون تومان

«آنتیک»: ۵۸ میلیارد و ۲۱ میلیون تومان

«استخر»: ۵۸ میلیارد و ۷۹۴ میلیون تومان

«تهران کنارت»: ۵۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون تومان

«تاکسیدرمی»: ۱۶ میلیارد و ۷۰۲ میلیون تومان

«سفر به لیمونیا»: ۱۱ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان

«خواب نما»: ۴ میلیارد و ۱۵۶ میلیون تومان

«لباس شخصی»: ۲ میلیارد و ۶۶۱ میلیون تومان

«قمارباز»: یک میلیارد و ۹۰۹ میلیون تومان

«بهشت تبهکاران»: یک میلیارد و ۵۱۲ میلیون تومان

«نبرد با خرچنگ»: یک میلیارد و ۱۷۶ میلیون تومان

«خط نجات»: یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون تومان

«شمشیر و اندوه»: ۲۱۲ میلیون تومان

«ماه پنهان»: ۱۰۹ میلیون تومان