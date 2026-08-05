مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محدوده سیاه‌بیشه محور چالوس، سه‌راهی چلاو محور هراز و بخش‌هایی از آزادراه‌های قزوین ـ کرج ـ تهران و ساوه ـ تهران خبر داد.

ترافیک سنگین در چالوس، هراز و آزادراه‌های قزوین‌-کرج-تهران

ترافیک سنگین در چالوس، هراز و آزادراه‌های قزوین‌-کرج-تهران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک وسایل نقلیه در محدوده سیاه‌بیشه در مسیر جنوب به شمال محور چالوس سنگین گزارش شده است.

همچنین در محدوده سه‌راهی چلاو در مسیرهای رفت‌وبرگشت محور هراز نیز ترافیک سنگین است.

بر پایه این گزارش، تردد خودروها در محدوده پل فردیس تا پل کلاک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران و همچنین محدوده‌های نسیم‌شهر و عوارضی تهران در آزادراه ساوه ـ تهران، سنگین اعلام شده است.

تردد در مسیرهای رفت‌وبرگشت محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت روان است.

همچنین در مسیر شمال به جنوب محور چالوس تردد خودروها روان گزارش شده و محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخله جوی هستند.