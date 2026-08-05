در دیدار استاندار آذربایجان‌غربی با رئیس سازمان برنامه و بودجه تأمین منابع مالی طرح‌های زیربنایی در حوزه‌های راه، بهداشت و درمان، آب و حمل‌ونقل مورد پیگیری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با پیگیری‌های مستمر و نتیجه‌محور استاندار آذربایجان‌غربی برای تحقق دستوررئیس‌جمهور محترم برای توسعه استان، مسیر تأمین اعتبارات طرح های راهبردی آذربایجان‌غربی در نشست اخیر با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور شتاب گرفت.

در ادامه نشست‌های رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با سیدحمید پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نشست دیگری با هدف بررسی نتایج مذاکرات و تعیین تکلیف اعتبارات طرحهای اولویت‌دار استان برگزار شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این نشست با تأکید بر اینکه پیگیری بودجه برنامه‌های مدنظر استان و سایر منابع تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت، گفت: توسعه زیرساخت‌ها، رفع موانع اجرای طرحهای اولویت‌دار و تأمین منابع طرح‌های بزرگ، از محور‌های اصلی برنامه توسعه آذربایجان‌غربی است.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز بر تداوم همکاری برای تأمین اعتبارات پروژه‌های اولویت‌دار استان تأکید کرد؛ گامی که می‌تواند شتاب اجرای طرح‌های بزرگ و زیرساختی آذربایجان‌غربی را دوچندان کند.

در این نشست، تأمین منابع مالی طرح های زیربنایی در حوزه‌های راه، بهداشت و درمان، آب و حمل‌ونقل مورد پیگیری قرار گرفته و بر تسریع در تأمین و تخصیص اعتبارات طرح‌های اولویت‌دار تأکید شد.

همچنین آزادراه ارومیه - تبریز، محور ایواوغلی - بازرگان، مسیر خوی - رازی و محور نقده - پیرانشهر - تمرچین از جمله طرح‌های راهبردی مورد تأکید در این نشست بودند.