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مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: کمک حمایتی قرارگاه محرومیت زدایی سپاه شامل یک میلیارد تومان انواع لوزم خانگی در مراسمی به یکی از مراکز ترک اعتیاد استان در سیاهکل اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رضا جعفری گفت: مراسم اهدای کمکهای مادی و حمایتی قرارگاه محرومیت زدایی سپاه به یکی از مراکز اقامتی ترک اعتیاد در سیاهکل با حضور سردار حزنی دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتزدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مسئولان این شهرستان در همان مرکز برگزار شد.
مدیرکل بهزیستی گیلان افزود: یخچال، پنکه، فرش، پتو، اجاق گاز و سرویس خواب از جمله کالاهایی بود که در این مراسم به مرکز ترک اعتیاد سیاهکل اهدا شد.
وی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت و آمار اعتیاد در استان و شهرستان و اشاره به پایین آمدن سن اعتیاد و همچنین گرایش بیشتر زنان به این معضل اجتماعی، به لزوم توجه جدی به اشتغال نجات یافتگان بعد از ترک، مهارت آموزی و ارائه خدماتی بهزیستی به آنها تاکید کرد.
رضا جعفری با اشاره به پایشهای مقطعی افراد بهبود یافته گفت: بیشتر معتادانی که موفق به ترک اعتیاد شدند درصورتی که از حمایتهای اصولی بهرهمند شوند، دوباره معتاد نخواهند شد.