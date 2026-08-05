کمک یک میلیارد تومانی قرارگاه محرومیت زدایی سپاه به یک مرکز ترک اعتیاد در سیاهکل کمک یک میلیارد تومانی قرارگاه محرومیت زدایی سپاه به یک مرکز ترک اعتیاد در سیاهکل کمک یک میلیارد تومانی قرارگاه محرومیت زدایی سپاه به یک مرکز ترک اعتیاد در سیاهکل کمک یک میلیارد تومانی قرارگاه محرومیت زدایی سپاه به یک مرکز ترک اعتیاد در سیاهکل کمک یک میلیارد تومانی قرارگاه محرومیت زدایی سپاه به یک مرکز ترک اعتیاد در سیاهکل کمک یک میلیارد تومانی قرارگاه محرومیت زدایی سپاه به یک مرکز ترک اعتیاد در سیاهکل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رضا جعفری گفت: مراسم اهدای کمک‌های مادی و حمایتی قرارگاه محرومیت زدایی سپاه به یکی از مراکز اقامتی ترک اعتیاد در سیاهکل با حضور سردار حزنی دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مسئولان این شهرستان در همان مرکز برگزار شد.

مدیرکل بهزیستی گیلان افزود: یخچال، پنکه، فرش، پتو، اجاق گاز و سرویس خواب از جمله کالا‌هایی بود که در این مراسم به مرکز ترک اعتیاد سیاهکل اهدا شد.

وی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت و آمار اعتیاد در استان و شهرستان و اشاره به پایین آمدن سن اعتیاد و همچنین گرایش بیشتر زنان به این معضل اجتماعی، به لزوم توجه جدی به اشتغال نجات یافتگان بعد از ترک، مهارت آموزی و ارائه خدماتی بهزیستی به آن‌ها تاکید کرد.

رضا جعفری با اشاره به پایش‌های مقطعی افراد بهبود یافته گفت: بیشتر معتادانی که موفق به ترک اعتیاد شدند درصورتی که از حمایت‌های اصولی بهره‌مند شوند، دوباره معتاد نخواهند شد.