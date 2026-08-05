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رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: اگر سرمایه گذاری مناسبی صورت گیرد، مس میتواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی در کشور شود.
آقای بهرام شکوری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما به ظرفیتهای مس در کشور اشاره کرد و افزود: مس از فلزات راهبردی در دنیا و ایران است و آینده بسیار روشنی دارد و ظرفیت خوبی در حوزه مس در کشور داریم و تولید خوبی نیز انجام میشود و بخش عمدهای نیز صادر میشود.
وی با بیان اینکه البته در آینده نیز قیمت مس عدد بالاتری را تجربه میکند ادامه داد: به نظرم باید از الان سرمایه گذاریهای اساسی در این حوزه صورت گیرد، اگر توافق اجرایی شود و تحریمها برداشته شود، همین مس میتواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی در کشور شود.
عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران گفت: البته این روزها حال و روز حوزه اقتصادی خوب نیست و معدن هم جدای از این موضوع نیست. به هر حال درحوزه معدن مشکل مواد ناریه و سوخت داریم که همه اینها در کنار تحریمها و فشار جنگ مضاعف شده است.
وی افزود: به هر حال این کمبودها شاید تاکنون مشکل زیادی ایجاد نکرده است، اما به نظر میرسد استمرار آن میتواند مشکلاتی را برای مجموعههای معدنی و صنایع بویژه برای مس ایجاد کند.
شکوری به بحث توسعه تجارت اشاره کرد و گفت: هرچند که تحریمهای خارجی هزینههای را به ما تحمیل میکند، اما مانع توسعه تجارت نیست، اما آن چیزی که مانع توسعه تجارت است، قوانین و مقرراتهای های مخل در توسعه تجارت در کشوراست که یکی از آنها همین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
وی افزود: البته حذف این قانون در شرایط فعلی ممکن نیست، اما میتوان به مدت چهار سال این قانون را تعلیق کرد تا حداقل به فعالان اقتصادی فشار وارد نکند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران به بحث سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: متاسفانه این سامانه اشکالات بسیاری دارد که باید رفع شود. اگر رفع نشود مشکلات بسیاری ایجاد میکند.
وی افزود: به طور مثال در بحث مواد ناریه ما هنوز گیر ثبت سفارش هستیم، با توجه به مشکلاتی که وجود دارد، درخواست فعالان اقتصادی این است که ثبت سفارش را بردارید چرا که ثبت سفارش تو دنیا منسوخ شده است و هیچ کجای دنیا ثبت سفارش نمیکنند.
شکوری گفت: درواقع ثبت سفارش افشای اطلاعات مشتری است، بویژه در شرایط تحریمها بنابراین ما برای چی باید اطلاعات مشتری را افشا کنیم که از کجا میخریم و چقدر میخریم که بهتر است یه راهکار دیگهای برای شفاف سازی در این خصوص پیدا کنند و ثبت سفارش را حذف کنند.
وی افزود: ضمن اینکه متولی تولید کشور وزارت صمت است، اما متاسفانه تصمیماتی که در سایر وزارتخانهها مثل وزارت نیرو، وزارت نفت یا وزارت اقتصاد و دارایی و یا بانک مرکزی گرفته میشود، تولید را متاثر میکند و متاسفانه در آنجا دیگر وزارت صمت کاری از دستش برنمیاید و، اما باید جوابگوی تولید و اشتغال و صادرات باشند.
عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران گفت: به نظر میرسد در شرایط جنگی باید یک فرماندهی تولید انتخاب شود تا هر نهادی ساز خودش را نزنند و توسعه تجارت اتفاق بیفتد و برای کشور ارز آوری داشته باشیم و بتوانیم در کنار ارز حاصله، مواد اولیه، تجهیزاتف ماشین آلات و خیلی از اقلامی که معادن و صنایع معدنی برای تداوم تولید نیاز دارد، تامین کنیم.
وی افزود: در واقع اگر این تسهیل گریها صورت نگیرد به طور طبیعی تحریمهای داخلی آزار دهندهتر خواهد بود و این چیزی نیست که فعالان اقتصادی بتوانند آن را دور بزنند.
شکوری گفت: اکنون در تولید مس طبق آماری که داریم نسبت سال گذشته، افزایش تولید داشتیم و مجموعه مس طرحهای توسعهای بسیاری دارد که نیازمند سرمایه گذاری هستند.
وی ادامه داد: بخشی از سرمایه گذاری از محل افزایش سرمایه و سود حاصل شده ایجاد شده است که در سال گذشته مس سود خوبی داد، بویژه در شرکت ملی مس که سهم عمدهای در تولید کشور دارد، اما این میزان سرمایه گذاری کافی نیست و باید حدود ۱۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری در شرکت ملی مس ایران چه در زیر ساختها و چه در خود کارخانههای فرآوری و استحصال صورت گیرد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: به هر حال اگر در حوزه مس در کشور سرمایه گذاری و همراهی صورت گیرد میتواند اتفاقهای خوبی در کشور بیفتد.