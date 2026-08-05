به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد عبدالهی در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان هریس اظهار کرد: از مجموع هشت روستای مشمول این طرح ۶ قطعه زمین آماده تحویل به متقاضیان روستایی است.

وی افزود: در سه روستا نیز عملیات قطعه‌بندی و تشکیل پرونده در حال اجرا است و در پنج روستای دیگر نیز فرآیند انتقال سند، تفکیک اراضی و ارائه خدمات فنی در حال اجرا است.

فرماندار هریس همچنین با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد طرح جوانی جمعیت، بر تداوم همکاری و تسریع در روند آماده‌سازی و واگذاری اراضی به واجدان شرایط تأکید کرد.