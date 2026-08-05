معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: ۵۷۹ سندرم بیماری‌های واگیر زائران، در جریان انجام بیش از ۱۸۸ هزار مورد غربالگری توسط کارشناسان بهداشت در مرز چذابه شناسایی و مراقبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی روز چهارشنبه با اشاره به انجام بیش از ۱۸۸ هزار مورد غربالگری از زائران ورودی به کشور در جهت کنترل بیماری‌های واگیردار اظهار کرد: در این ایام ۳۳۲ سندرم مشکوک به آنفلوآنزا، ۱۴۱ مورد سندرم بیماری التور و ۱۰۱ مورد سندرم مسمومیت غذایی شناسایی و مراقبت شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۲ مورد سندرم تب و راش جلدی و ۲ مورد سرفه مزمن نیز شناسایی و مراقبت شد و از ۴۰۵ مورد زائر مشکوک به بیماری نمونه‌گیری به‌عمل آمد.

رییس مرکز بهداشت خوزستان گفت: به‌منظور کنترل بیماری‌های واگیردار در مرز چذابه و درمانگاه شهید علی هاشمی در پایانه مرزی، ۲ جایگاه استقرار نیروی بیماری‌ها فعالیت دارند و در کنار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیز چهار جایگاه مراقبت بیماری‌های واگیردار و گزارش‌گیری توسط سایر ارگان‌های همکار از جمله درمانگاه ارتش، مرکز تندگویان صنعت نفت، تامین اجتماعی و طریق‌القدس در مرز چذابه مستقر هستند.

دکتر شریفی تصریح کرد: در پی افزایش تردد زائران در ایام اربعین، معاونت بهداشت با استقرار نیروهای متخصص در مرز چذابه، عملیات کنترل بیماری‌های واگیردار را با دقت و شدت بالا پیگیری کرد که به همین منظور تعداد ۲۵۲ کارشناس بهداشت نیز در مرز برای این منظور مستقر شده و به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند.

وی می گوید: به دنبال اهمیت عملیات پایش محیطی و پیشگیری از بروز خطر تهاجم پشه آئدس در استان، ۴۳۹ مورد تله‌گذاری برای صید این پشه مهاجم در شهرک مواکب، پایانه مرزی چذابه و طریق‌الحسین انجام شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز خاطرنشان کرد: در جهت تداوم عملیات پایش محیط و در بازدید از مواکب مسیر، ۲۳۲ کارشناس حشره‌شناسی و بیماری‌ها در حال فعالیت هستند و ۹۶ مورد نیز بررسی زیستگاه‌های لاروی صورت گرفت.

مرزهای شلمچه و چذابه در خوزستان هر ساله از مهم‌ترین مسیرهای تردد زائران اربعین حسینی به شمار می روند و دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با تکیه بر تجربه سال‌های گذشته، اجرای برنامه‌های سلامت اربعین را با رویکرد پیشگیرانه و درمانی دنبال کرده است.

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با استقرار نیروهای تخصصی، تجهیز مراکز درمانی مرزی، تقویت ناوگان اورژانس و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، تلاش کرده است خدمات سلامت را از آغاز حرکت زائران تا پایان بازگشت آنان به صورت مستمر ارائه کند.