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با ایجاد بازارچههای دائم و موقت در نقاط پرتردد، بوستانها و روزبازارها و مجموعههایی نظیر چیچست؛ ارومیه به قطب عرضه صنایعدستی تبدیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی گفت: با فعالسازی بازارچههای موقت در پارکها و روزبازارها در مجموعههایی نظیر چیچست، بهدنبال ایجاد ویترینی از هنر دست هنرمندان بومی هستیم.
ریتا خضرزاده در نشست با آیدین رحمانی، شهردار ارومیه با بیان این مطلب اظهار کرد: اجرای دستورالعمل وزارتخانه برای بهرهگیری از فضاهای شهری، گامی بلند برای کوتاه کردن دست واسطهها و اتصال مستقیم تولیدکننده به مصرفکننده است.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی، افزود: دغدغه استاندار برای تقویت تولیدات بومی، نقشه راه ما در این معاونت است، با فعالسازی بازارچههای موقت در پارکها و روزبازارها در مجموعههایی نظیر چیچست، بهدنبال ایجاد ویترینی از هنر دست هنرمندان بومی هستیم تا علاوه بر درآمدزایی، شاهد افزایش نشاط اجتماعی و ترویج صنایعدستی در سبد مصرفی خانوارها باشیم.