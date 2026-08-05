به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی اداره برق کاشان گفت: به دنبال دریافت گزارش از مرکز کنترل عملیات شمال استان اصفهان مبنی بر وقوع حادثه در شبکه انتقال نیرو، مشخص شد فردی که قصد سرقت تجهیزات برق را داشته، در محدوده جاده قمصر به مسلم‌آباد دچار برق‌گرفتگی شدید شده و جان خود را از دست داده است.

سجاد ایجادی افزود: در این حادثه که در سرخط یک مرغداری متروکه رخ داد فرد سارق به دلیل آگاهی نداشتن از خطرات خطوط فشار قوی و حین تلاش برای قطع و سرقت سیم‌ها، تحت تأثیر جریان برق ۲۰ کیلوولت قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

وی با اشاره به آسیب‌های ناشی از سرقت تجهیزات برق به بیت‌المال و ایجاد اختلال در شبکه توزیع، گفت: جسد متوفی برای سیر مراحل قانونی به پزشکی قانونی منتقل شد.