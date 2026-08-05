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مردم انقلابی مازندران در تجمع شبهای اقتدار، با حال و هوای حسینی، فریاد مقاومت و ایستادگی در راه دفاع از کیان ایران را سر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مردم ولایتمدار مازندران برای یکصد و پنجاه و هفتمین شب پیاپی با حضور پرشور در میدانهای اصلی شهر بر اتحاد و یکپارچگی تاکید کردند و بار دیگر جلوهای از همدلی و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این مراسم با اعلام حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و رهبری بر حفظ وحدت، اقتدار ملی و ادامه راه انقلاب اسلامی تأکید کردند.