مردم انقلابی مازندران در تجمع شب‌های اقتدار، با حال و هوای حسینی، فریاد مقاومت و ایستادگی در راه دفاع از کیان ایران را سر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مردم ولایتمدار مازندران برای یکصد و پنجاه و هفتمین شب پیاپی با حضور پرشور در میدان‌های اصلی شهر بر اتحاد و یکپارچگی تاکید کردند و بار دیگر جلوه‌ای از همدلی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با اعلام حمایت از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و رهبری بر حفظ وحدت، اقتدار ملی و ادامه راه انقلاب اسلامی تأکید کردند.