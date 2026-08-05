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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: مصوبه واردات تلفن همراه به منطقه آزاد کیش دریافت شده و بهزودی ابلاغ رسمی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری، از پیگیری درخواست صدور مجوز خروج کالا به ارزش ۴۰ میلیون دلار خبر داد و گفت: برخی فعالان اقتصادی کالاهایی را وارد کیش کردهاند و به دلیل کاهش حضور گردشگران در دوره جنگ، امکان عرضه یا خروج آنها فراهم نشده است. امیدواریم با تصویب این درخواست، زمینه تعیین تکلیف و خروج بخشی از این کالاها فراهم شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به انتخاب کیش بهعنوان مبدأ کالای ملوانی، افزود: بهرهگیری از این ظرفیت میتواند زمینه شکلگیری چرخه اقتصادی جدیدی را برای فعالان و کسبوکارهای کیش فراهم کند.
محمد کبیری افزود: تلاش میکنیم از این ظرفیت در مسیر توسعه فعالیتهای اقتصادی و تقویت صنعت گردشگری جزیره استفاده کنیم.
او با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای رونق سفر به کیش، گفت: با دستیابی به صلح پایدار و بهبود شرایط، مذاکرات و برنامهریزیهایی با چند بانک و مؤسسه مالی و اعتباری برای ارائه تسهیلات سفر به کیش انجام شده است تا هموطنان بتوانند با شرایط مناسبتری به این کیش سفر کنند.
او ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط، افزایش مستمر حضور گردشگران و همکاری بخش خصوصی و جوامع محلی، زمینه بازگشت رونق اقتصادی و گردشگری به جزیره کیش فراهم شود.
کبیری، خاطرنشان کرد: با اجرای برنامهها و رویدادهای پیشبینیشده برای پاییز، ارائه تسهیلات بانکی، ایجاد رویههای جدید برای خروج کالا و بهرهگیری از ظرفیتهای تازه اقتصادی، امیدواریم در ماههای آینده بخشی از زیانهای ناشی از کاهش ورود گردشگران به کیش جبران شود.