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معاون سیاسی استاندار آذربایجانغربی بر اجرای دستور مقام عالی استان در حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در جلسه نهادهای حمایتی استان بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی، نهادهای حمایتی، خیرین و مؤسسات خیریه در اجرایی نمودن دستور مقام عالی استان برای رفع مشکلات بیماران خاص، صعبالعلاج و نیازمند تأکید کرد.
رسول مقابلی با اشاره به نقش مؤثر ساماندهی ظرفیتهای حمایتی و خیرخواهانه در ارتقای خدمات به این بیماران، خواستار برنامهریزی منسجم نهادهای مسئول برای تقویت حمایتهای اثربخش و اجرای راهکارهای عملی در این حوزه شد.
وی همچنین با اشاره به تأکید استاندار آذربایجانغربی بر حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج، از نهادهای حمایتی، خیرین و مؤسسات خیریه خواست با ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود، در اجرای برنامههای حمایتی و کاهش مشکلات این بیماران مشارکت فعال داشته باشند.