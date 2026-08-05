به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در جلسه نهاد‌های حمایتی استان بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های حمایتی، خیرین و مؤسسات خیریه در اجرایی نمودن دستور مقام عالی استان برای رفع مشکلات بیماران خاص، صعب‌العلاج و نیازمند تأکید کرد.

رسول مقابلی با اشاره به نقش مؤثر ساماندهی ظرفیت‌های حمایتی و خیرخواهانه در ارتقای خدمات به این بیماران، خواستار برنامه‌ریزی منسجم نهاد‌های مسئول برای تقویت حمایت‌های اثربخش و اجرای راهکار‌های عملی در این حوزه شد.

وی همچنین با اشاره به تأکید استاندار آذربایجان‌غربی بر حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، از نهاد‌های حمایتی، خیرین و مؤسسات خیریه خواست با ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود، در اجرای برنامه‌های حمایتی و کاهش مشکلات این بیماران مشارکت فعال داشته باشند.