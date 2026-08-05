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نیروهای مسلح یمن اعلام کردند: نفتکش سعودی وفا را در شمال دریای سرخ، مقابل منطقه ینبع با استفاده از چندین موشک بالستیک هدف قرار دادیم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از المسیره در بیانیه صادره از سوی نیروهای مسلح یمن که سرتیپ یحیی سریع سخنگوی این نیروها قرائت کرده است، آمده است: در چارچوب اجرای تصمیم نیروهای مسلح یمن مبنی بر ممنوعیت کشتیرانی برای دشمن سعودی و در راستای تثبیت موازنه محاصره در برابر محاصره، نیروهای مسلح یمن به لطف الهی موفق شدند نفتکش سعودی "وفا" را در شمال دریای سرخ، مقابل منطقه ینبع با استفاده از چندین موشک بالستیک هدف قرار دهند که این حمله با لطف خداوند به دقت به هدف اصابت کرد.
با این عملیات، مجموع کشتیهای نفتی سعودی که از زمان آغاز محاصره دریایی در ۲۲ ژوئیه گذشته از سوی نیروهای ما هدف قرار گرفتهاند، به ۸ فروند رسید. همچنین تعداد کل کشتیهای نفتی سعودی که در دریای سرخ و دریای عرب از حرکت آنها جلوگیری شده و مجبور به بازگشت شدهاند، به ۲۹ فروند رسیده است.
با توجه به موفقیت نیروهای مسلح یمن در تحکیم محاصره دریایی دشمن سعودی از سمت بابالمندب در جنوب دریای سرخ، دشمن سعودی تلاش کرده است مسیر نفتکشهای خود را به سمت شمال دریای سرخ تغییر دهد.
از همین رو، نیروهای مسلح یمن تأکید میکند عملیاتهای آن برای هدف قرار دادن نفتکشهای سعودی در شمال دریای سرخ تداوم یافته و تشدید خواهد شد تا تمامی منافذ دریایی بر روی این دشمن بسته شود و از عبور آنها جلوگیری به عمل آید؛ این اقدام در راستای تثبیت موازنه محاصره در برابر محاصره و صرفنظر از هرگونه نتیجه و پیامدی انجام میشود و در این راه، ما تنها بر خداوند توکل و تکیه داریم.