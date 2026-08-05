به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمداسماعیل کوثری در گفتگو با شبکه خبر گفت: ترامپ ۷۵ بار ادعای باز بودن تنگه هرمز را تکرار کرده؛ پرسش اینجاست که اگر چنین است، چرا جنگ ۱۷ روزه هرمز کلید خورد؟ او همچنین ۱۰۶ بار از «شکست ایران»، ۹۵ بار از «نابودی ایران» و ۸۸ بار از «توافق قریب‌الوقوع» با تهران سخن گفته است. این آمار، الگویی از اظهارات متناقض و غیرقابل اتکا را نشان می‌دهد که در عمل با واقعیت میدان همخوانی ندارد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: ترامپ ۷۵ بار ادعای باز بودن تنگه هرمز را تکرار کرده؛ پرسش اینجاست که اگر چنین است، چرا جنگ ۱۷ روزه هرمز کلید خورد؟ او همچنین ۱۰۶ بار از «شکست ایران»، ۹۵ بار از «نابودی ایران» و ۸۸ بار از «توافق قریب‌الوقوع» با تهران سخن گفته است. این آمار، الگویی از اظهارات متناقض و غیرقابل اتکا را نشان می‌دهد که در عمل با واقعیت میدان همخوانی ندارد. آقای ترامپ با آن احساس و هیجانی که در بعضی از کشور‌های دیگر اقدام کرد و موفق بود با این ترفندی که نتانیاهو برایش صورت داد آمد و وارد این جنگ شد و باید بگوییم که در اصل بر اثر عدم شناخت نسبت به کشور ما و نسبت به اقداماتی که ما در چهل و هفت هشت ساله انجام دادیم یک حالت متکبرانه به خودش گرفت و آمد وارد شد و خیال می‌کرد در کوتاه‌ترین زمان می‌تواند کار را یکسره کند. خب قدم‌های اولش این چنین شد که رهبر عزیز ما را حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای را ترور کرد و به شهادت رساند. فرماندهان و بعضی از مسئولین ما را، اما اصلا به کشور ما شناخت نداشت که ساختار و سازمان کشور ما براساس اصل بودن مردم است. یعنی هم حضرت امام (ره) و هم مقام معظم رهبری امام شهیدمان فرمودند که صاحب اصلی این انقلاب خود مردم هستند و لذا در پایان روز‌های عمر حیات، امام شهیدمان فرمودند که مردم مبعوث می‌شوند و این شد که دیدیم مردم به چه صورت اداره کردند. حضور پیدا کردند و لذا این را دشمنان فکر نمی‌کردند. چون در هر کشوری که جنگ می‌شود معمولا مردم فرار می‌کنند مهاجرت می‌کنند به جا‌های امن که مثلا خارج حتی از آن کشور است ولی اینجا برعکس آمدند در صحنه و نشان دادند که پای کارند.

وی افزود: خب نیرو‌های مسلح هم این چنین دیدند، مسئولین هم به لطف خدا آن انسجام و وحدت را حفظ کردند و ظرف چند روز تا رهبر عزیزمان حضرت آیت الله آقاسیدمجتبی حسینی خامنه‌ای انتخاب شدند و این‌ها اصلا این را فکر نمی‌کردند و لذا در این قضیه همه توانشان را آوردند و می‌خواستند در کوتاه‌ترین زمان به گفته خودشان، چهار پنج روز حداکثر باشد. اما دیدند این جوری نیست. می‌خواهم بگویم همه توان نظامیشان را هم آوردند بکار گرفتند. می‌خواهم بگویم حتی ناتو را هم بکار گرفتند. همه توانمندی که داشتند. چون از قبل اینها بالاخره در جنگ عراق و در جنگ افغانستان با همدیگر کار کرده بودند و در منطقه بودند لذا اینجاست که این‌ها به آن اهدافی که می‌خواستند برسند نه تنها نتوانستند برسند بلکه این شد که ما ضرباتی به آن‌ها وارد کردیم که اصلا این‌ها فکر نمی‌کردند، چون شناخت دقیق و عمیقی از وضعیت نظامی، اجتماعی و اقتصادی ما نداشتند و الان هم ندارند. چون ما ۴۸ سال در سخت‌ترین شرایط از این محدوده جغرافیایی مرز خودمان به خوبی نگهداری کردیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اینها هم هدایت دقیق رهبری بوده چه حضرت امام چه امام شهیدان و چه حال حاضر و هم پای کار بودن مردممان و این بوده هر روزه با این که محاصره بودیم با این که حالا تحریم بودیم، باید بگوییم توانمندی خودمان را هر روز بالاتر آوردیم و به جایی رساندیم که اصلا این‌ها فکر نمی‌کردند که ما بتوانیم از این سلاح‌های خودمان موشک‌ها و پهپاد‌ها و پدافند استفاده کنیم. این مساله باعث شد که آنهابه اهداف کثیفشان نرسند. الان می‌بینید که مردم ما ۱۵۵ شب است که در صحنه هستند. نیرو‌های مسلح ما بسیار دقیق دارند کارهایشان را انجام می‌دهند.

وی با اشاره به تاقض گویی‌های ترامپ تصریح کرد: وی هر لحظه یک چیزی را بیان میکند ۱۰۶ بار گفته ما ایران را شکست دادیم. ۹۵ بار گفته ما ایران را نابود کردیم. ۸۸ بار گفته توافق با ایران قریب الوقوع است. ۷۵ بار گفته تنگه هرمز باز است. خب اگر باز است برای چه باز این جنگ ۱۷ روزه را راه انداختید؟ یعنی جنگ هرمز را. روحیه ایشان یک حالت و همان جمله یا بگوییم واژه ایست که حاج قاسم عزیز ما شهید عزیز ما به کار برد. گفت قمارباز. قمارباز هر لحظه یک تصمیم می‌گیرد و لذا این است که الان هم باز می‌آید یک تهدید می‌کند باز فردا می‌بینید که می‌رود چهار نفر دور و برش یک جوری صحبت می‌کنند باز پشیمان می‌شود و حرف خودش را پس می‌گیرد. مستاصل است نمی‌داند چکار کند و قطعا و یقینا این ملت و این رهبری و این مسئولین و این مردم ایستادند تا آخرین لحظه و قطعا و یقینا امریکا را از پا درخواهند آورد. یعنی این شعار نیست بلکه یک واقعیت است.

کوثری ادامه داد: اشاره می‌کنم به هشت سال دفاع مقدس در هشت سال دفاع مقدس آمدند پانزده تا بیست هزار کیلومترمربع از کشورمان را اشغال کردند. امریکا پشتش بود شوروی سابق پشتش بود همه کشور‌ها حتی سازمان ملل پشت صدام بود، اما با هدایت امام عزیز آنچنان ایستادگی شد که هم آن مناطق را از آن‌ها پس گرفتیم و هم نگذاشتیم یک وجب از خاک کشور عزیزمان در اختیار آنها باشد. اینجا هم آمریکا باید کوله بارش را ببندد و از این منطقه غرب آسیا برود والّا ضربات بسیار زیادی خواهد خورد.

وی افزود: به روایتی ۲۰ درصد به روایتی ۱۸ درصد و به روایتی هم ۲۵ درصد انرژی دنیا از تنگه هرمز باید عبور کند. این در اختیار ماست ما رفتیم و مشاهدات خودمان را به عینه در روی زمین هم دیدیم. یعنی در دریا دیدیم رفتیم در قشم آنجا با خود نیرو‌ها با مسئولین در بندرعباس دیدار کردیم. مسئولانی که واقعا آنجا ایستادگی می‌کنند و به تمام معنا مقتدرانه دارند کار را دنبال می‌کنند. جلساتی هم گذاشتیم با نیرو‌ها حتی در خط مقدمی که بودند و به عینه نشان می‌دادند که دارند کنترل می‌کنند تنگه هرمز را. دیدیم این کار دارد به خوبی انجام می‌شود. حتی آن‌ها به ما پیام می‌دادند به ما می‌گفتند شما مرتب نگویید آن جا چه می‌شود؟ ما اینجا هستیم و مطمئن باشید که نمی‌گذاریم یک امریکایی بخواهد این جا حضور پیدا کند و لذا به خوبی کنترل می‌کردند. باب المندب هم به همین صورت این جبهه مقاومت چیز پنهانی نیست. ما گفتیم الان هم به اصطلاح مشخص است که انصارالله یعنی مردم یمن ایستادگی کردند و بیان هم کردند و اطلاعیه هم دادند که اگر دشمنان بخواهند ادامه دهند ما آنجا را می‌بندیم. خب الان این کار را انجام دادند. کشتی‌ها اروپایی و حتی آمریکایی باید تقریبا معادل پانزده روز اضافه‌تر در مسیر باشند و بروند از پایین قاره آفریقا عبور کنند و بخواهند بیایند که از نظر اقتصادی خیلی به ضررشان می‌شود.

کوثری گفت: اینجاست که باید توجه کنیم که این‌ها نمی‌توانند دومرتبه اقدامی کنند. ببینید می‌خواهم این را بگویم که در جنگ رمضان هرچه امکانات داشتند بکار گرفتند و باید بگوییم نقاط حیاتی و حساس ما را بسیار ضربه زدند، اما این ایستادگی مردم این مقاومت مردم و مقاومت مسئولین باعث شد که کشور به خوبی دارد پیش می‌رود. البته مشکلاتی داریم. طبیعی است بالاخره تورم هست و مشکلات باید حل شود. یک موقعی در سال ۶۶ و ۶۷ که اواخر جنگ هشت ساله بود همه کشتی‌های ما را می‌زدند نفتکش‌های ما را می‌زدند و این بود که ما روزانه صد هزار بشکه نفت صادر می‌کردیم و آن صد هزار هم قیمتش چقدر بود؟ هشت دلار. اصلا نمی‌ارزید. ارزشی نداشت که حتی بخواهد صادر شود، اما با این حال کشور اداره شد، بله، یک مواقعی مشکلاتی بوجود می‌آید، اما با ایستادگی و مقاومت رفع می‌شود که و به این مرحله پشت سر گذاشته می‌شود. امام شهیدمان همیشه تاکید می‌کردند این صورت خواهد گرفت.

وی افزود: در بازدیدی که از هرمز گان داشتیم، مردم هرمزگان به ما تاکید می‌کردند که ما ایستاده‌ایم و نمونه اش هم بالاخره هشت سال دفاع مقدس هست از استان هرمزگان، استان بوشهر، خوزستان. این‌ها نشان دادند حتی سیستان و بلوچستان نشان دادند که این‌ها پای کار کشور عزیزمان ایران قوی هستند و به لطف خدا باید بگوییم که این در عمل دارد پیاده می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به این که هیچ شناوری بدون کنترل و مدیریت نیروی دریایی سپاه نمیتواند از تنگه هرمز عبور کند تاکید کرد: به هیچ وجه امکان ندارد، چون در مانیتور آن جا لحظ ه به لحظه نشان می‌دهد و هیچ کشتی و یا نفتکشی عبور نمی‌کرد مگر با کنترل و مدیریت نیروی دریایی سپاه و عزیزان ارتش هم در دریای عمان هستند. چون این ماموریت تقسیم شده از طرف ستاد کل نیرو‌های مسلح. از حدود بیست سال پیش این تقسیم کار بین عزیزان ارتش و سپاه دقیقا مشخص شده که تنگه هرمز از طرف خلیج فارس تا تنگه هرمز مسئولیتش برای سپاه است و از تنگه هرمز تا چابهار و آخرین نقطه مرزی ایران با پاکستان برعهده عزیزان ارتش است که در ساحل مکران و این جا‌ها حضور دارند و به لطف خداوند باید بگوییم که کنترل منطقه را دردست دارند.

وی با رد ادعای دشمنان که نیرو‌های دریایی ایران در جنگ آسیب دیده و تضعیف شده‌اند گفت: مکری که دشمن می‌کند به خودش برمی گردد. ما هر روز پخته‌تر شدیم. هر روز به یک موضوع و توان جدیدی دست پیدا کردیم که مورد نیازمان بود. چه در پزشکی چه در مهندسی و چه در حوزه نظامی. نگاه کنید اگر جنگ هشت ساله را این‌ها بر ما تحمیل نمی‌کردند ما هیچ موقع به موشک دست پیدا نمی‌کردیم. این را قطعی می‌گویم، به موشک دست پیدا نمی‌کردیم. اما خود این‌ها آمدند اصلا باعث شدند که به فکر این بیفتیم. بالاخره آمدیم ده بیست تا از کشور‌هایی که با ما همراه بودند گرفتیم و بر روی آن مهندسی معکوس انجام دادیم. توسط افرادی مانند شهید حاج حسن تهرانی مقدم و همین طور شهید حاجی زاده و شهید باقری که از بالا نظارت می‌کرد. یعنی کنترل و هدایت می‌کردند و بالاتر از همه این‌ها خود حضرت آقای شهید بود. تا اینکه به توان امروز رسیدیم.