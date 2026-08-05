رئیس شورای تأمین دام کشور گفت: به دلیل ناممکن شدن قاچاق دام از ایران به کشور‌های عربی خلیج فارس، قیمت دام زنده نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافته است.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، منصور پوریان با بیان اینکه هر سال در اواخر بهار و اوائل تابستان بخشی از دام‌های ایرانی به صورت قانونی یا غیر قانونی به کشور‌های همسایه، به ویژه کشور‌های عربی خلیج فارس صادر می‌شود، تصریح کرد: امسال به دلیل جنگ افروزی امریکا و متحدانش در منطقه، مسیر دریایی انتقال دام از ایران به کشور‌های جنوبی خلیج فارس مسدود شده و امکان قاچاق وجود ندارد.

وی افزود: از همین رو با توجه به مساعد بودن شرایط تولید، عرضه دام در بازار داخلی افزایش یافته و با وجود بالا بودن مصرف به دلیل اربعین، قیمت‌ها کاهش یافته است.

رئیس شورای تأمین دام گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم دام سبک حدود ۶۳۵ تا ۶۴۰ هزار تومان و هر کیلوگرم گوساله بین ۵۰۰ تا ۵۱۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

پوریان اضافه کرد: در تهران به دلیل تقاضای زیاد و نیاز به واردات از استان‌های دیگر، قیمت‌ها کمی بالاتر است.

وی با بیان اینکه نیاز صنایع تبدیلی و تولیدکنندگان سوسیس و کالباس نباید با گوشت گرم تامین شود، واردات گوشت منجمد را برای این بخش ضروری خواند و گفت: نباید اتکای ما تنها به تولید داخل و گوشت گرم باشد، بلکه باید هم‌زمان گوشت‌های وارداتی منجمد نیز وارد شود تا تقاضای صنایع تبدیلی باعث فشار بر بازار داخلی و افزایش قیمت‌ها نشود.