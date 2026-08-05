پخش زنده
امروز: -
دبیرخانه نوزدهمین دوره جایزه ادبی «جلال آلاحمد» با انتشار فراخوانی، از نویسندگان، منتقدان و پژوهشگران کشور دعوت کرد تا آثار خود را برای شرکت در این رویداد معتبر ادبی ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این دوره از جایزه در چهار گروه «داستان بلند و رمان»، «مجموعه داستان کوتاه»، «پژوهش و نقد ادبی» و «مستندنگاری» برگزار میشود.
بنا بر اعلام دبیرخانه، کتابهای ارسالی باید دارای ویژگیهای زیر باشند:برای نخستینبار در سال ۱۴۰۴ منتشر شده باشند،دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران باشند،در یکی از چهار گروه اعلامشده جایزه قرار داشته باشند.
نویسندگان و ناشران برای شرکت در این دوره باید کاربرگ مربوطه در نشانی اینترنتی jalal.ketab.ir را تکمیل و ارسال چهار نسخه از اثر به دبیرخانه ارسال کنند.
علاقهمندان و ناشران تا پایان وقت اداری ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.
جایزه ادبی جلال آلاحمد بهعنوان یکی از مهمترین رویدادهای ادبی کشور، همهساله با هدف ارتقای سطح کیفی ادبیات داستانی و تقدیر از نویسندگان و پژوهشگران برتر برگزار میشود.