صعود تیراندازان ایران در رده بندی جهانی، رستمیان پنجم جهان شد
طبق جدیدترین رده بندی فدراسیون جهانی تیراندازی پس از برگزاری جام جهانی چین هانیه رستمیان با هفت پله صعود به رتبه پنجم تپانچه ۱۰ متر بانوان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در تازهترین رنکینگ فدراسیون جهانی تیراندازی که پس از جام جهانی چین منتشر شد هانیه رستمیان پس از کسب مدال برنز تپانچه ۱۰ متر بانوان با هفت پله صعود به رده پنجم جهان رسید و در تپانچه ۲۵ متر نیز با یک پله ارتقا در جایگاه پانزدهم قرار گرفت.
همچنین وحید گلخندان در تپانچه ۱۰ متر مردان با یک پله صعود در رتبه پانزدهم ایستاد و شرمینه چهلامیرانی نیز پس از کسب عنوان هشتم جام جهانی ۳۵ پله در رده بندی جهانی صعود کرد.
ردهبندی نمایندگان کشورمان در جدیدترین رده بندی جهانی به شرح زیر است:
*تفنگ ۱۰ متر بانوان:
۳۳- شرمینه چهل امیرانی (جایگاه قبلی ۶۸)
۱۰۵- نجمه خدمتی (جایگاه قبلی ۹۹)
۱۲۲- فاطمه امینی (جایگاه قبلی ۱۳۷)
*تفنگ ۱۰ متر مردان:
۳۶- امیر محمد نکونام (جایگاه قبلی ۲۷)
۶۴- محمد مهدی طهماسبی (جایگاه قبلی ۵۵)
۸۵- پوریا نوروزیان (جایگاه قبلی ۱۱۸)
۱۱۴- هادی غره باقی (جایگاه قبلی ۱۱۵)
*تفنگ ۵۰ متر بانوان:
۴۴- نجمه خدمتی (جایگاه قبلی ۵۶)
۱۰۸- فاطمه امینی (جایگاه قبلی ۱۳۲)
*تفنگ ۵۰متر مردان:
۴۳- امیر محمد نکونام (جایگاه قبلی ۴۳)
۱۱۲- پوریا نوروزیان (جایگاه قبلی ۱۲۵)
*تپانچه ۱۰ متر بانوان:
۵- هانیه رستمیان (جایگاه قبلی۱۲)
۶۰- سامیه یاسی (جایگاه قبلی۵۱)
۸۱- زینب طوماری (در رده بندی حضور نداشت)
۱۰۴- مینا قربانی (جایگاه قبلی ۹۴)
۱۲۳- گلنوش سبقت الهی (جایگاه قبلی ۱۱۲)
*تپانچه ۱۰ متر مردان:
۱۵- وحید گل خندان (جایگاه قبلی ۱۶)
۶۶- جواد فروغی (جایگاه قبلی ۷۲)
۸۳- امیر جوهریخو (جایگاه قبلی ۷۸)
*تپانچه ۲۵ متر بانوان:
۱۵- هانیه رستمیان (جایگاه قبلی ۱۶)
۱۰۷- زینب طوماری (در رده بندی حضور نداشت)
۱۱۶-گلنوش سبقت الهی (جایگاه قبلی ۱۰۶)
*تراپ بانوان:
۸۳- مرضیه پرورش نیا (در رده بندی حضور نداشت)
*تراپ مردان:
۹۹- محمد بیرانوند (جایگاه قبلی ۱۲۹)
*اسکیت مردان:
۱۱۲- امیر محمد دادگر (جایگاه قبلی ۱۵۰)