بورس کالای ایران امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد میزبان عرضه ۸۹۵ هزار و ۵۲۵ تن انواع محصول است و تالار صادراتی کیش بیشترین حجم عرضه‌های امروز را در اختیار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این روز ۳۶۰ هزار و ۱۲۴ تن محصول در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود. ۲۰۹ هزار و ۱۸۶ تن سیمان، از محصولات عرضه شده در این تالار است.

۸۹ هزار و ۲۴۳ تن محصول در تالار صنعتی و ۲۹ هزار و ۳۹۸ تن محصول در تالار فرعی عرضه می‌شود.

همچنین در تالار فرعی ۲۶ هزار و ۶۹۹ تن محصول عرضه می‌شود.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز میزبان عرضه ۸۲ هزار و ۵۶۹ تن محصول است.