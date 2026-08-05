به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان گفت: این حادثه ۲۴ ساعت گذشته در اتوبان فرودگاه اصفهان، مقابل پایگاه هشتم، به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس گزارش شد.

عباس عابدی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو واحد عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی برای امدادرسانی به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند.

وی ادامه داد: مصدومان شامل یک مرد، دو زن و دو کودک بودند که پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان کاشانی اصفهان منتقل شدند.

عابدی گفت: علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است و رانندگان ضروری است، هنگام تردد در محور‌های پرتردد و محدوده‌های شهری، با رعایت سرعت مطمئن، توجه کافی به عبور عابران و شرایط مسیر داشته باشند.